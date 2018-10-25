Касильяс победил. «Локомотив» сам накликал беду

Три матча – три поражения, команда Семина ужасно вернулась в Лигу чемпионов. «Соккер.ру» предлагает оценить безумную игру с «Порту».
Не забиваешь ты – избивают тебя. Жесткое правило ЛЧ сработало против «Локомотива». И хотя понятно, что в футболе это плохое оправдание, но хозяевам фатально не повезло. Причем в этом случае отсылка к удачливости - констатация фактов.
Против «Галатасарая», «Шальке» и «Порту» все могло сложиться иначе. Циники скажут, что плохая реализация – проблема исполнителей. Будут правы, ведь в защите недобрали, в атаке не забили. Обидно получилось, но заслуженно, ведь проиграли не грандам, а сами себе.
И «Шальке» ничем не лучше на старте сезона, чем «Локомотив» - старт в Бундеслиге провалили. И сегодня с «Галатасараем» немцы сыграли по нулям, то есть победа над «Порту» открывала перед «Локомотивом» большие перспективы. А теперь песенка спета.
«Драконы» сыграли далеко не идеально – нарывались на поражение, нарывались на ничью, но грамотнее поработали с моментами у чужих ворот в гостях.
Цифры матча «Локомотив» - «Порту»
5 ударов в створ у «Порту» и 3 забитых мяча – грустно получилось, ведь у «Локомотива» было семь точных ударов по воротам Касильяса, в том числе с «точки». Реализация снова хромала.
61 % времени с мячом были «драконы». Показательно, что даже дома «Локомотив» полностью отказался от игры первым номером. Семин недоработал после чемпионства. Имея именитый по меркам РПЛ состав, не научил играть с мячом.
30:27 – счет по потерям мяча. Как видите, «Порту» тоже не показал выдающийся футбол уровня плей-офф ЛЧ, зато они с мячом охотнее и чище работали, с точностью на 12 % выше, чем у «Локомотива».
2:4 – сэйвы вратарей. Гильерме сегодня не выручил, хотя мог отразить пенальти, ведь был близок, а вот Касильяс, невзирая на одну помарку, четырежды сыграл круто. В том числе, когда чисто отразил удар с «точки».
6 командных комбинаций с завершающими ударами из 9 за матч разогнали два человека – братья Миранчуки. Фернандеш не смог ни разу ассистировать, Баринов, Крыховяк, Игнатьев и Лысов сыграли не лучше.
Средневековье. Отмененный гол Эдера
Говорите, повторы испортят футбол? Дух игры? Отмененный мяч Эдера мог изменить концовку поединка, счет 2:3 мотивирует того, кто уступает. Причем момент простой – португалец успел занять верную позицию. Во время удара Фернандеша по воротам был на одной линии с защитниками «Порту». Как судьи «проморгали»? Не имели повтора и ошиблись.
Антигерои вечера. Португалоговорящие игроки «Локомотива»
Гильерме испугался мяча при третьем голе – странно смотрелось, гол ударом по центру ворот. Фернандеш чуть раньше пошел к «точке», пробил в угол, но банально и удобно для Касильяса. А Эдер придумал пенальти, хотя мяч даже не обязательно шел к тому, кого свалил. В атаке португалец тоже не был таким живым, как хотелось бы. Наконец, Фернандеш, когда после замены Семин протянул ему руку, проигнорировал приветствие тренера. Юрий Павлович сразу махнул так безнадежно: «Что с тебя взять?» И ведь Ману хочет новый контракт, и тренер за него. Некрасивое поведение звезды команды.
Герои. Касильяс, Браими, Корона
Испанский рекордсмен ЛЧ по матчам один раз ошибся и много раз спас. Сейчас уже не так заметно, но когда Икеру было двадцать с копейками, то благодаря узкой талии и широким плечам молодой испанец казался треугольником в рамке. Визуально занимал больше места, чем реально. Шикарно потащил удар Фернандеша, словно снова сыграл серию пенальти на ЧМ-2002 с Ирландией. Браими хорошо готовил атаки «Порту» - Денисова и остальных не замечал, а Корона придумал второй и третий голы. У «Порту» много героев, например, Теллес дважды преграждал путь мяча в ворота.
Приятно посмотреть. Игра Миранчуков в атаке
Резкие парни, резвые, моменты создавали, хотя далеко не все реализовали. Обидно сложилось, но надо отдать должное именно этим двум игрокам «Локомотива» - сделали, что должны. Если бы вся команда сыграла так, как близнецы – «Порту» мог уехать домой без пунктов за душой. Но команды-то как раз нет. Она была сезоном ранее, а теперь просто набор однозначно хороших футболистов, не объединенных уверенностью, что им все соперники по плечу.
«Локомотиву» нельзя сдаваться?
Группа у «железнодорожников» до унылого ровная. Но есть более техничные команды, чем российский чемпион, любящие мяч. А тех, кому суждено будет сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, в скромной четверке пока точно не видно. Все совершают слишком много ошибок – и команды молодых Консейсау и Тедеско, и патриархов футбольных наук Семина и Терима.
«Локомотив» стал хронологически последней командой, отличившейся в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но когда начинаешь реагировать лишь после двух «гвоздей» в ворота Гильерме – сложно огорчить Касильяса больше одного раза. Вдвойне обидно, что группа вправду такая, что можно было привозить из Стамбула веселую ничью, дома чуточку лучше изучать «Шальке» - забить самим в концовке.
Сегодня следовало обыгрывать «Порту» 3:1 по итогам первого тайма и не отдавать преимущество во втором. Все было в руках футболистов Семина, поэтому кроме констатации невероятного стечения обстоятельств – не повезло, также стоит отметить, что позиционно атаковать команда не умеет и пропускает крайне глупо.
Повезло еще, что «Порту» любит возить мяч, соперник нарывался на контратаки. Но даже с удобным оппонентом подвела реализация и неумение атаковать, не раскрываясь. «Драконы» забили трижды после пяти точных ударов, а «Локомотив» учел опыт матча с «Шальке», когда один раз попали в створ немецких ворот, но из семи метких попыток переиграть Касильяса реализовали одну. Был еще отменный гол, не вошедший в статистику.
Но даже если зачесть два гола после восьми ударов – получите провал в домашней игре ЛЧ. Три подряд поражения открывают дорогу к борьбе за плей-офф Лиги Европы, но все зависит от того, сломали ли эти матчи «Локомотив» и Семина, или нет? Судя по развалившейся схеме – надломили всех, кроме Миранчуков. Рвения много, а грамотности даже меньше, чем у не самого организованного «Порту».
Три матча, разница мячей 1:7, последнее место в группе – испортили себе и фанатам возвращение в Лигу чемпионов. Но из квартета пока не вылетели. Впереди три матча, и при правильном анализе поражений можно выцарапать место в плей-офф Лиги Европы. Нет ни одной причины сдаваться, а вот взять у судьбы и себя самих реванш стоит – накопили долгов за три тура.
Типичные отмазки неудачников и слабаков.Наши команды абсолютно не способны играть в этом турнире.Их года в год их чпокают по чёрному.Но детский воспалённый мозг всё время ищет отмазки.Если судьи мешают то нужно выигрывать за явным преимуществом.А эти великолепные пасы назад от штрафной соперника своему вратарю,за это надо вообще лишать звания мастеров спорта.
Типичные отмазки неудачников и слабаков.Наши команды абсолютно не способны играть в этом турнире.Их года в год их чпокают по чёрному.Но детский воспалённый мозг всё время ищет отмазки.Если судьи мешают то нужно выигрывать за явным преимуществом.А эти великолепные пасы назад от штрафной соперника своему вратарю,за это надо вообще лишать звания мастеров спорта.