Касильяс победил. «Локомотив» сам накликал беду

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 3.25 3.75 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 2.05 3.55 3.25
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 3.6 3.5 1.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 2.1 3.33 3.33
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГабалаГабала -:- Логотип футбольный клуб ЗираЗира - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти -:- Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Стокпорт КаунтиСтокпорт Каунти - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб УокингУокинг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб СаутпортСаутпорт - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧестерфилдЧестерфилд -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слау ТаунСлау Таун -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Челси -:-  Фулхэм 1.17 7.5 15
17:05 сегодня  Арсенал -:-  Тоттенхэм - - -
19:15 сегодня  Ливерпуль -:-  Эвертон - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:20 90’ Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2:3 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 4.1 1.65 4.7
03:30 23’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 1.9 3.1 4.6
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 2.75 2.95 2.7
Армения. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Гандзасар (Капан)Гандзасар - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арарат (Ереван)Арарат -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
Беларусь. Высшая лига 2018, 30 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГородеяГородея -:- Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГомельГомель -:- Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб МинскМинск - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн -:- Логотип футбольный клуб Смолевичи-СТИСмолевичи-СТИ - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн -:- Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Днепр Мог (Могилев)Днепр Мог - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.65 4.05 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 3.15 3.5 2.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.57 4.1 5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр -:- Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 2.02 3.4 3.5
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 1.08 9.5 17
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 5.3 4 1.57
Бразилия. Серия А 2018, 38 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)Фламенго 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 2.75 1.87 6
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 1:0 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1.12 7.9 20
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 2.05 3.4 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе -:- Логотип футбольный клуб Сан-ПаулуСан-Паулу 2.05 3.25 3.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Парана (Куритиба)Парана -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио -:- Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)Палмейрас -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1.18 6.8 12
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спорт РесифиСпорт Ресифи -:- Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сеара (Форталеза)Сеара -:- Логотип футбольный клуб Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)Васку да Гама - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Боруссия М - - -
20:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Вольфсбург 1.8 3.7 4.4
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2.85 3.1 2.45
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.35 3 3.1
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.5 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 2.2 3.3 3.1
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ - - -
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 14 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.9 3.5 3.7
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 3.1 3.3 2.2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.55 4.1 5.25
Греция. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 3.05 3.05 2.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 2.25 3.05 3.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 1.25 5.2 12
Дания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб ХоброХобро 1.22 6 11
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА - - -
Испания. Примера 2018/2019, 14 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Бетис -:-  Реал Сосьедад - - -
18:15 сегодня  Жирона -:-  Атлетико М 5.3 3.35 1.77
20:30 сегодня  Барселона -:-  Вильярреал - - -
22:45 сегодня  Алавес -:-  Севилья 3.7 3.7 1.95
Испания. Сегунда 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 3.6 3.2 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.5 3.5 7.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.45 2.8 3.2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.75 2.75 2.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.7 3.3 5.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.05 3 3.8
Италия. Серия А 2018/2019, 14 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Милан -:-  Парма 1.43 4.6 7.6
17:00 сегодня  Торино -:-  Дженоа 1.75 3.6 4.9
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Удинезе 1.9 3.5 4.1
17:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Кальяри 3 3.2 2.45
20:00 сегодня  Кьево -:-  Лацио 7.5 4.3 1.45
22:30 сегодня  Рома -:-  Интер 2.7 3.5 2.5
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1.8 3.6 4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1.65 3.8 4.7
06:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна -:- Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 2.4 3.4 2.75
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2.65 3.25 2.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 3.05 3.2 2.3
Португалия. Примейра 2018/2019, 11 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.8 3.5 4.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.1 3.2 2.25
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 10 4.7 1.3
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 16 тур 1 X 2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) -:- Логотип футбольный клуб Зенит (мол) (Санкт-Петербург)Зенит (мол) 3.7 3.7 1.85
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) 2.35 3.7 2.55
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) 4.1 4 1.7
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Краснодар -:-  Урал 1.46 4.6 6.6
16:30 сегодня  Ростов -:-  ЦСКА - - -
19:00 сегодня  Спартак М -:-  Локомотив М 2.5 3.2 2.9
Румыния. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан 1.5 3.9 6.4
Сербия. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле 2.2 3.35 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 1.85 3.55 3.85
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор 1.75 3.5 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1.75 3.7 4.5
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Львов -:-  Мариуполь 2.7 3.1 2.55
18:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Олимпик Дн 1.14 7.8 14.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Тулуза -:-  Дижон 2.05 3.4 3.7
19:00 сегодня  Ренн -:-  Страсбур 1.7 3.9 4.8
19:00 сегодня  Марсель -:-  Реймс 1.42 4.5 7.8
23:00 сегодня  Бордо -:-  ПСЖ 8.3 5.7 1.32
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица 1.22 5.8 11.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 3.25 3.7 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1.85 3.35 4.1
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1.4 4.35 7.3
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 1.57 3.95 5.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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Касильяс победил. «Локомотив» сам накликал беду

25 октября 2018, 00:35
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Касильяс Икер
Касильяс Икер
Вратарь
Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник
Миранчук Антон
Миранчук Антон
Полузащитник

Три матча – три поражения, команда Семина ужасно вернулась в Лигу чемпионов. «Соккер.ру» предлагает оценить безумную игру с «Порту».

Не забиваешь ты – избивают тебя. Жесткое правило ЛЧ сработало против «Локомотива». И хотя понятно, что в футболе это плохое оправдание, но хозяевам фатально не повезло. Причем в этом случае отсылка к удачливости - констатация фактов.

Против «Галатасарая», «Шальке» и «Порту» все могло сложиться иначе. Циники скажут, что плохая реализация – проблема исполнителей. Будут правы, ведь в защите недобрали, в атаке не забили. Обидно получилось, но заслуженно, ведь проиграли не грандам, а сами себе.

И «Шальке» ничем не лучше на старте сезона, чем «Локомотив» - старт в Бундеслиге провалили. И сегодня с «Галатасараем» немцы сыграли по нулям, то есть победа над «Порту» открывала перед «Локомотивом» большие перспективы. А теперь песенка спета.

«Драконы» сыграли далеко не идеально – нарывались на поражение, нарывались на ничью, но грамотнее поработали с моментами у чужих ворот в гостях.

Цифры матча «Локомотив» - «Порту»

5 ударов в створ у «Порту» и 3 забитых мяча – грустно получилось, ведь у «Локомотива» было семь точных ударов по воротам Касильяса, в том числе с «точки». Реализация снова хромала.

61 % времени с мячом были «драконы». Показательно, что даже дома «Локомотив» полностью отказался от игры первым номером. Семин недоработал после чемпионства. Имея именитый по меркам РПЛ состав, не научил играть с мячом.

30:27 – счет по потерям мяча. Как видите, «Порту» тоже не показал выдающийся футбол уровня плей-офф ЛЧ, зато они с мячом охотнее и чище работали, с точностью на 12 % выше, чем у «Локомотива».

2:4 – сэйвы вратарей. Гильерме сегодня не выручил, хотя мог отразить пенальти, ведь был близок, а вот Касильяс, невзирая на одну помарку, четырежды сыграл круто. В том числе, когда чисто отразил удар с «точки».  

6 командных комбинаций с завершающими ударами из 9 за матч разогнали два человека – братья Миранчуки. Фернандеш не смог ни разу ассистировать, Баринов, Крыховяк, Игнатьев и Лысов сыграли не лучше.

Средневековье. Отмененный гол Эдера

Говорите, повторы испортят футбол? Дух игры? Отмененный мяч Эдера мог изменить концовку поединка, счет 2:3 мотивирует того, кто уступает. Причем момент простой – португалец успел занять верную позицию. Во время удара Фернандеша по воротам был на одной линии с защитниками «Порту». Как судьи «проморгали»? Не имели повтора и ошиблись.

Антигерои вечера. Португалоговорящие игроки «Локомотива»

Гильерме испугался мяча при третьем голе – странно смотрелось, гол ударом по центру ворот. Фернандеш чуть раньше пошел к «точке», пробил в угол, но банально и удобно для Касильяса. А Эдер придумал пенальти, хотя мяч даже не обязательно шел к тому, кого свалил. В атаке португалец тоже не был таким живым, как хотелось бы. Наконец, Фернандеш, когда после замены Семин протянул ему руку, проигнорировал приветствие тренера. Юрий Павлович сразу махнул так безнадежно: «Что с тебя взять?» И ведь Ману хочет новый контракт, и тренер за него. Некрасивое поведение звезды команды.

Герои. Касильяс, Браими, Корона

Испанский рекордсмен ЛЧ по матчам один раз ошибся и много раз спас. Сейчас уже не так заметно, но когда Икеру было двадцать с копейками, то благодаря узкой талии и широким плечам молодой испанец казался треугольником в рамке. Визуально занимал больше места, чем реально. Шикарно потащил удар Фернандеша, словно снова сыграл серию пенальти на ЧМ-2002 с Ирландией. Браими хорошо готовил атаки «Порту» - Денисова и остальных не замечал, а Корона придумал второй и третий голы. У «Порту» много героев, например, Теллес дважды преграждал путь мяча в ворота.  

Приятно посмотреть. Игра Миранчуков в атаке

Резкие парни, резвые, моменты создавали, хотя далеко не все реализовали. Обидно сложилось, но надо отдать должное именно этим двум игрокам «Локомотива» - сделали, что должны. Если бы вся команда сыграла так, как близнецы – «Порту» мог уехать домой без пунктов за душой. Но команды-то как раз нет. Она была сезоном ранее, а теперь просто набор однозначно хороших футболистов, не объединенных уверенностью, что им все соперники по плечу.

«Локомотиву» нельзя сдаваться?

Группа у «железнодорожников» до унылого ровная. Но есть более техничные команды, чем российский чемпион, любящие мяч. А тех, кому суждено будет сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, в скромной четверке пока точно не видно. Все совершают слишком много ошибок – и команды молодых Консейсау и Тедеско, и патриархов футбольных наук Семина и Терима.

«Локомотив» стал хронологически последней командой, отличившейся в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но когда начинаешь реагировать лишь после двух «гвоздей» в ворота Гильерме – сложно огорчить Касильяса больше одного раза. Вдвойне обидно, что группа вправду такая, что можно было привозить из Стамбула веселую ничью, дома чуточку лучше изучать «Шальке» - забить самим в концовке.

Сегодня следовало обыгрывать «Порту» 3:1 по итогам первого тайма и не отдавать преимущество во втором. Все было в руках футболистов Семина, поэтому кроме констатации невероятного стечения обстоятельств – не повезло, также стоит отметить, что позиционно атаковать команда не умеет и пропускает крайне глупо.

Повезло еще, что «Порту» любит возить мяч, соперник нарывался на контратаки. Но даже с удобным оппонентом подвела реализация и неумение атаковать, не раскрываясь. «Драконы» забили трижды после пяти точных ударов, а «Локомотив» учел опыт матча с «Шальке», когда один раз попали в створ немецких ворот, но из семи метких попыток переиграть Касильяса реализовали одну. Был еще отменный гол, не вошедший в статистику.

Но даже если зачесть два гола после восьми ударов – получите провал в домашней игре ЛЧ. Три подряд поражения открывают дорогу к борьбе за плей-офф Лиги Европы, но все зависит от того, сломали ли эти матчи «Локомотив» и Семина, или нет? Судя по развалившейся схеме – надломили всех, кроме Миранчуков. Рвения много, а грамотности даже меньше, чем у не самого организованного «Порту».

Три матча, разница мячей 1:7, последнее место в группе – испортили себе и фанатам возвращение в Лигу чемпионов. Но из квартета пока не вылетели. Впереди три матча, и при правильном анализе поражений можно выцарапать место в плей-офф Лиги Европы. Нет ни одной причины сдаваться, а вот взять у судьбы и себя самих реванш стоит – накопили долгов за три тура.   

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   79 / 977
26 октября в 00:16
Вот 3 нужны такие чемпионы?
Roger Young
Roger Young
   346 / 977
25 октября в 10:22
У кого-нибудь еще остались сомнения в купленном золоте Локомотива?
Добряк
Добряк
25 октября в 09:52
Чему тут удивляться!? Локомотив проиграл одному из трёх лидеров своей группы...
Kosmotoga
Kosmotoga
25 октября в 08:58
    sashasokol
    sashasokol
       564 / 977
    25 октября в 08:55
    Согласен с Вами на 100%, очень много грубых ошибок в одну сторону. Если быть объективным, то Локо должен был брать три очка. Конечно, в данном счёте игроки Локо сами виноваты, реализуй пенальти и все бы было по другому. Надеюсь, не будет таких ляпов со стороны судей в отношении российских клубов в ЛЕ. Удачи!!!
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
    25 октября в 08:36
    как всегда
    d_fincher
    d_fincher
       110 / 977
    25 октября в 02:41
    автор,Локо в меньшинстве четверть матча отыграл ,и владение мячем поэтом ушло в одну сторону,кому я это говорю ... вообщем футбол гробят такими вот судейскими решениями,что болеть не хочется ни за кого,кроме своих,но и нас засудят после Рима
    Это же Горин.
    Sunchees
    Sunchees
    25 октября в 01:11
    Локомотиву и не повезло катастрофически, и сыграло роль то обстоятельство, что игроки в своем большинстве не привыкли к большим матчам, играют, теряя концентрацию. В РФПЛ это прощается (как показывает начало сезона - далеко не всегда), в ЛЧ - наказывается. Тут и ошибки защитников, и главное - игроки принимают решения слишком медленно, а если начинают ускорять темп игры, сразу начинаются ошибки. Извечная проблема российских клубов во всей красе, в поражении не виноват тренер, не виноваты игроки, а виноват уровень нашего чемпионата.
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