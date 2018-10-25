Касильяс победил. «Локомотив» сам накликал беду

25 октября 2018, 00:35

Три матча – три поражения, команда Семина ужасно вернулась в Лигу чемпионов. «Соккер.ру» предлагает оценить безумную игру с «Порту».

Не забиваешь ты – избивают тебя. Жесткое правило ЛЧ сработало против «Локомотива». И хотя понятно, что в футболе это плохое оправдание, но хозяевам фатально не повезло. Причем в этом случае отсылка к удачливости - констатация фактов.

Против «Галатасарая», «Шальке» и «Порту» все могло сложиться иначе. Циники скажут, что плохая реализация – проблема исполнителей. Будут правы, ведь в защите недобрали, в атаке не забили. Обидно получилось, но заслуженно, ведь проиграли не грандам, а сами себе.

И «Шальке» ничем не лучше на старте сезона, чем «Локомотив» - старт в Бундеслиге провалили. И сегодня с «Галатасараем» немцы сыграли по нулям, то есть победа над «Порту» открывала перед «Локомотивом» большие перспективы. А теперь песенка спета.

«Драконы» сыграли далеко не идеально – нарывались на поражение, нарывались на ничью, но грамотнее поработали с моментами у чужих ворот в гостях.

Цифры матча «Локомотив» - «Порту»

5 ударов в створ у «Порту» и 3 забитых мяча – грустно получилось, ведь у «Локомотива» было семь точных ударов по воротам Касильяса, в том числе с «точки». Реализация снова хромала.

61 % времени с мячом были «драконы». Показательно, что даже дома «Локомотив» полностью отказался от игры первым номером. Семин недоработал после чемпионства. Имея именитый по меркам РПЛ состав, не научил играть с мячом.

30:27 – счет по потерям мяча. Как видите, «Порту» тоже не показал выдающийся футбол уровня плей-офф ЛЧ , зато они с мячом охотнее и чище работали, с точностью на 12 % выше, чем у «Локомотива».

2:4 – сэйвы вратарей. Гильерме сегодня не выручил, хотя мог отразить пенальти, ведь был близок, а вот Касильяс, невзирая на одну помарку, четырежды сыграл круто. В том числе, когда чисто отразил удар с «точки».

6 командных комбинаций с завершающими ударами из 9 за матч разогнали два человека – братья Миранчуки. Фернандеш не смог ни разу ассистировать, Баринов, Крыховяк, Игнатьев и Лысов сыграли не лучше.

Средневековье. Отмененный гол Эдера

Говорите, повторы испортят футбол? Дух игры? Отмененный мяч Эдера мог изменить концовку поединка, счет 2:3 мотивирует того, кто уступает. Причем момент простой – португалец успел занять верную позицию. Во время удара Фернандеша по воротам был на одной линии с защитниками «Порту». Как судьи «проморгали»? Не имели повтора и ошиблись.

Антигерои вечера. Португалоговорящие игроки «Локомотива»

Гильерме испугался мяча при третьем голе – странно смотрелось, гол ударом по центру ворот. Фернандеш чуть раньше пошел к «точке», пробил в угол, но банально и удобно для Касильяса. А Эдер придумал пенальти, хотя мяч даже не обязательно шел к тому, кого свалил. В атаке португалец тоже не был таким живым, как хотелось бы. Наконец, Фернандеш, когда после замены Семин протянул ему руку, проигнорировал приветствие тренера. Юрий Павлович сразу махнул так безнадежно: «Что с тебя взять?» И ведь Ману хочет новый контракт, и тренер за него. Некрасивое поведение звезды команды.

Герои. Касильяс, Браими, Корона

Испанский рекордсмен ЛЧ по матчам один раз ошибся и много раз спас. Сейчас уже не так заметно, но когда Икеру было двадцать с копейками, то благодаря узкой талии и широким плечам молодой испанец казался треугольником в рамке. Визуально занимал больше места, чем реально. Шикарно потащил удар Фернандеша, словно снова сыграл серию пенальти на ЧМ -2002 с Ирландией. Браими хорошо готовил атаки «Порту» - Денисова и остальных не замечал, а Корона придумал второй и третий голы. У «Порту» много героев, например, Теллес дважды преграждал путь мяча в ворота.

Приятно посмотреть. Игра Миранчуков в атаке

Резкие парни, резвые, моменты создавали, хотя далеко не все реализовали. Обидно сложилось, но надо отдать должное именно этим двум игрокам «Локомотива» - сделали, что должны. Если бы вся команда сыграла так, как близнецы – «Порту» мог уехать домой без пунктов за душой. Но команды-то как раз нет. Она была сезоном ранее, а теперь просто набор однозначно хороших футболистов, не объединенных уверенностью, что им все соперники по плечу.

«Локомотиву» нельзя сдаваться?

Группа у «железнодорожников» до унылого ровная. Но есть более техничные команды, чем российский чемпион, любящие мяч. А тех, кому суждено будет сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, в скромной четверке пока точно не видно. Все совершают слишком много ошибок – и команды молодых Консейсау и Тедеско, и патриархов футбольных наук Семина и Терима.

«Локомотив» стал хронологически последней командой, отличившейся в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но когда начинаешь реагировать лишь после двух «гвоздей» в ворота Гильерме – сложно огорчить Касильяса больше одного раза. Вдвойне обидно, что группа вправду такая, что можно было привозить из Стамбула веселую ничью, дома чуточку лучше изучать «Шальке» - забить самим в концовке.

Сегодня следовало обыгрывать «Порту» 3:1 по итогам первого тайма и не отдавать преимущество во втором. Все было в руках футболистов Семина, поэтому кроме констатации невероятного стечения обстоятельств – не повезло, также стоит отметить, что позиционно атаковать команда не умеет и пропускает крайне глупо.

Повезло еще, что «Порту» любит возить мяч, соперник нарывался на контратаки. Но даже с удобным оппонентом подвела реализация и неумение атаковать, не раскрываясь. «Драконы» забили трижды после пяти точных ударов, а «Локомотив» учел опыт матча с «Шальке», когда один раз попали в створ немецких ворот, но из семи метких попыток переиграть Касильяса реализовали одну. Был еще отменный гол, не вошедший в статистику.

Но даже если зачесть два гола после восьми ударов – получите провал в домашней игре ЛЧ . Три подряд поражения открывают дорогу к борьбе за плей-офф Лиги Европы, но все зависит от того, сломали ли эти матчи «Локомотив» и Семина, или нет? Судя по развалившейся схеме – надломили всех, кроме Миранчуков. Рвения много, а грамотности даже меньше, чем у не самого организованного «Порту».

Три матча, разница мячей 1:7, последнее место в группе – испортили себе и фанатам возвращение в Лигу чемпионов. Но из квартета пока не вылетели. Впереди три матча, и при правильном анализе поражений можно выцарапать место в плей-офф Лиги Европы. Нет ни одной причины сдаваться, а вот взять у судьбы и себя самих реванш стоит – накопили долгов за три тура.