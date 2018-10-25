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«Зенит» - «Бордо»: Видеопрогноз от экспертов

25 октября 2018, 11:22

 

 

ЗЕНИТ

«Зенит» очень мощно выступает в чемпионате России – команда Сергея Семака уверенно лидирует в таблице. Однако, нельзя сказать, что питерский клуб показывает искрометный футбол – в некоторых матчах выручала самоотдача, в других брало верх индивидуальное мастерство. В прошлом туре «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, сильнее оказалось московское «Динамо».

Себастьян Друисси за 37 минут заработал две желтых карточки и покинул поле, чем в итоге воспользовались «динамовцы», забив единственный гол.

В Лиге Европы в первом туре «сине-бело-голубые» не смогли обыграть в гостях «Копенгаген», обменявшись с соперником забитыми голами. Во втором матче «Зенит» обыграл с минимальным счетом «Славию» в родных стенах, но три очка команда Семака может считать подарком фортуны, в том поединке чехи нанесли 25 ударов в сторону ворот Андрея Лунева и лишь по счастливой случайности не забили.

В предстоящем матче Семак не сможет рассчитывать на Кристиан Нобоа, который уже давно травмирован, и на Далера Кузяева, который получил сотрясение в игре с «Динамо».

 

БОРДО

«Бордо» с боями пробился в групповой этап Лиги Европы, пройдя в квалификации трех соперников. Перед стартом группового турнира команду потряс скандал, по итогам которого Густаво Пойет покинул клуб. Новым наставником был назначен Рикардо Гомес, ранее уже работавший с «жирондинцами». В двух турах «Бордо» не смог взять ни одного очка, уступив «Копенгагену» и «Славии», поставив себя в очень сложное положение.

В чемпионате Франции дела у команды также идут не лучшим образом, хоть и катастрофой назвать их нельзя. Пока «жирондинцы» восьмые, но идущему в зоне Лиги Чемпионов «Монпелье» они уступают лишь пять очков. В прошлом туре «Бордо» встречался именно с «Монпелье» и проиграл в гостях 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.

В Россию не приехали Франсуа Камано, Андреас Корнелиус и Юссуф Сабали, игроки не успели залечить свои травмы перед важнейшим матчем.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В последних четырех матчах «Зенит» потерпел два поражения
  • Только в одном из последних четырех матчей «Зенит» не пропускал
  • «Бордо» проиграл всего один выездной матч из трех в нынешней Лиге Европы

 

Прогноз

«Зенит» взял четыре очка в предыдущих двух матчах, но нельзя сказать, что команда полностью заслуживала этот результат. В Дании коллектив Семака не смог удержать победу и мог даже проиграть, а в игре со «Славией» был очень удачлив, не пропустив ни разу за 25 ударов от соперника.

В прошлом матче с «Динамо» «сине-бело-голубые» также не были убедительны, и дело тут даже не в удалении и конечно исходе, даже в равных составах «Динамо» смотрелось лучше и показывало более качественный футбол. «Бордо» наверняка будет биться изо всех сил за очки и шансы на успех у французов с таким «Зенитом» определенно есть.

По нашему мнению, гости сегодня не проиграют. Прогноз – победа «Бордо» или ничья. В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 2.20

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
   245 / 801
27 октября в 17:53
Бред полный..лишь бы самому засветиться..инфу что выдал -знают даже те кто далек от футбола. Просто балобол!!!
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