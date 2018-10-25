«Яблонец» - «Астана»: Видеопрогноз от экспертов

25 октября 2018, 11:23

ЯБЛОНЕЦ

«Яблонец» в первом туре Лиги Европы играл в гостях против «Ренна» и очков взять не смог. Однако, во Франции коллектив Петра Рады показал очень качественный футбол и проиграл только благодаря пенальти на последних секундах встречи. Во втором туре «Яблонец» принимал дома киевское «Динамо» и уже к 14-й минуте матча пропустил дважды. Однако, силы для камбэка чехи в себе нашли и отыгрались, добыв свое первое очко в группе.

В чемпионате Чехии «Яблонец» в последних турах набрал форму, но пока идет только пятым. От первой «Славии» клуб отстает на восемь баллов, но впереди еще большая часть сезона и гандикап этот вполне реально сократить. В прошлом туре командой Рады был обыгран «Пршибрам» со счетом 6:0 и эта победа стала уже четвертой подряд, что очень порадовало наставника, который рассчитывает на включение в чемпионскую гонку.

АСТАНА

«Астана» свой еврокубковый сезон начинала в квалификации Лиги Чемпионов, но уступила загребскому «Динамо» и вынуждена была бороться за билет в групповой раунд Лиги Европы. В напряженном противостоянии с кипрским АПОЭЛем этот билет был добыт и в первом туре группового раунде «железнодорожники» отправились в Киев, где противостояли местному «Динамо». Очко из Украины команде Григория Бабаяна увезти удалось – на последних секундах она отыгралась и завершила матч ничьей 2:2, которую вполне можно считать успехом, учитывая развитие событий.

Во втором туре «Астана» уверенно обыграла дома французский «Ренн». Голы Бахтиёра Зайнутдинова и Мартина Томасова сделали «железнодорожников» лидером группы. На выходных команда Бабаяна не сумела обыграть дома «Ордабасы» и отсрочила чемпионство, однако наверняка уже в следующем туре «золото» «железнодорожниками» будет выиграно.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Яблонец» не проигрывает в последних шести матчах – пять побед и одна ничья

В шести последних домашних матчах «Яблонец» проиграл лишь раз

«Астана» в четырех предыдущих матчах в еврокубках не могла добыть ни одной победы – два поражения и две ничьих

Прогноз

«Яблонец» в последнее время набрал отличную форму и подходит к поединку с «Астаной» явным фаворитом. Команда Рады в прошлом туре забросила в ворота соперника шесть голов, не оставив ему ни малейших шансов на успех. «Астана» неплохо играет на своем поле, но выездные матчи даются «железнодорожникам» куда сложнее, об этом ярко свидетельствует отсутствие побед в четырех последних выездных матчах в еврокубках.

«Яблонец» сейчас смотрится предпочтительнее и если сегодня сможет сохранить азарт, продемонстрированный в прошлых матчах, то вряд ли «Астана» может рассчитывать даже на ничью.

По нашему мнению, у хозяев больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Яблонец». В 1хСтавке такое пари можно разместить с коэффициентом 1.60

Источник: www.vseprosport.ru