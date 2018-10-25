«Яблонец» - «Астана»: Видеопрогноз от экспертов

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.4 3.5 2.7
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 2.25 3.5 2.95
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 2.2 3.4 3
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 1.12 8 15
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 2.6 3.3 2.5
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Саутгемптон -:-  Арсенал - - -
16:30 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Челси 7.5 4.3 1.45
19:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Ман Юнайтед - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 3.8 3.8 1.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.2 6 12.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.8 3.7 3.9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 16 6.7 1.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1.38 3.95 9.5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.43 3.95 7.8
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 3.2 3.2 2.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Майнц 1.4 4.75 7.4
20:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Байер 2.25 3.65 2.95
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.45 3.1 2.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.55 3.1 2.75
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.05 3.35 3.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.65 3.7 4.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 1.75 3.5 4.4
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.85 3 2.55
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 5.7 3.5 1.62
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 1.12 7.5 18.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 3.1 3.3 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 5.7 4 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.65 3.55 5.15
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.05 3.25 3.5
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Севилья -:-  Жирона 1.4 4.6 7.3
18:15 сегодня  Эспаньол -:-  Бетис 2.4 3.25 3
20:30 сегодня  Уэска -:-  Вильярреал 3.3 3.5 2.15
22:45 сегодня  Леванте -:-  Барселона - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 2.3 3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.75 3.4 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 1.9 3.1 4.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 2 3 4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.55 3.6 5.9
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2.05 2.9 4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.75 2.85 2.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.15 3 3.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 сегодня  СПАЛ -:-  Кьево 2.05 3.2 3.9
17:00 сегодня  Сампдория -:-  Парма 1.8 3.6 4.5
17:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Сассуоло 3.8 3.3 2.05
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Эмполи 1.75 3.75 4.6
20:00 сегодня  Кальяри -:-  Наполи 7.5 4.75 1.4
22:30 сегодня  Рома -:-  Дженоа 1.45 4.55 6.8
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 4.5 4 1.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 3 3.3 2.2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.5 4.1 5.7
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап - - -
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.2 6 12.5
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 2.35 3.3 2.85
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 3.8 3.4 1.9
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.75 3.6 4.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ 4.2 3.5 1.8
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 сегодня  Оман -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 2.15 3.3 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 1.8 3.6 4
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ним -:-  Лилль - - -
19:00 сегодня  Ницца -:-  Сент-Этьен 2.2 3.25 3.4
Матч перенесен  Генгам -:-  Ренн 3.3 3.25 2.25
23:00 сегодня  Лион -:-  Монако 1.4 4.95 7
Матч перенесен  Марсель -:-  Бордо 1.67 3.8 5.2
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 1.43 4.1 7.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 -:- Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.43 4.1 7.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 1.28 4.9 9.5
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн -:- Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 6 4 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
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«Яблонец» - «Астана»: Видеопрогноз от экспертов

25 октября 2018, 11:23

 

 

ЯБЛОНЕЦ

«Яблонец» в первом туре Лиги Европы играл в гостях против «Ренна» и очков взять не смог. Однако, во Франции коллектив Петра Рады показал очень качественный футбол и проиграл только благодаря пенальти на последних секундах встречи. Во втором туре «Яблонец» принимал дома киевское «Динамо» и уже к 14-й минуте матча пропустил дважды. Однако, силы для камбэка чехи в себе нашли и отыгрались, добыв свое первое очко в группе.

В чемпионате Чехии «Яблонец» в последних турах набрал форму, но пока идет только пятым. От первой «Славии» клуб отстает на восемь баллов, но впереди еще большая часть сезона и гандикап этот вполне реально сократить. В прошлом туре командой Рады был обыгран «Пршибрам» со счетом 6:0 и эта победа стала уже четвертой подряд, что очень порадовало наставника, который рассчитывает на включение в чемпионскую гонку.

 

АСТАНА

«Астана» свой еврокубковый сезон начинала в квалификации Лиги Чемпионов, но уступила загребскому «Динамо» и вынуждена была бороться за билет в групповой раунд Лиги Европы. В напряженном противостоянии с кипрским АПОЭЛем этот билет был добыт и в первом туре группового раунде «железнодорожники» отправились в Киев, где противостояли местному «Динамо». Очко из Украины команде Григория Бабаяна увезти удалось – на последних секундах она отыгралась и завершила матч ничьей 2:2, которую вполне можно считать успехом, учитывая развитие событий.

Во втором туре «Астана» уверенно обыграла дома французский «Ренн». Голы Бахтиёра Зайнутдинова и Мартина Томасова сделали «железнодорожников» лидером группы. На выходных команда Бабаяна не сумела обыграть дома «Ордабасы» и отсрочила чемпионство, однако наверняка уже в следующем туре «золото» «железнодорожниками» будет выиграно.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Яблонец» не проигрывает в последних шести матчах – пять побед и одна ничья
  • В шести последних домашних матчах «Яблонец» проиграл лишь раз
  • «Астана» в четырех предыдущих матчах в еврокубках не могла добыть ни одной победы – два поражения и две ничьих

 

Прогноз

«Яблонец» в последнее время набрал отличную форму и подходит к поединку с «Астаной» явным фаворитом. Команда Рады в прошлом туре забросила в ворота соперника шесть голов, не оставив ему ни малейших шансов на успех. «Астана» неплохо играет на своем поле, но выездные матчи даются «железнодорожникам» куда сложнее, об этом ярко свидетельствует отсутствие побед в четырех последних выездных матчах в еврокубках.

«Яблонец» сейчас смотрится предпочтительнее и если сегодня сможет сохранить азарт, продемонстрированный в прошлых матчах, то вряд ли «Астана» может рассчитывать даже на ничью.

По нашему мнению, у хозяев больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Яблонец». В 1хСтавке такое пари можно разместить с коэффициентом 1.60

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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