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«Вальядолид» – «Эспаньол»: Прогноз от экспертов

26 октября 2018, 10:36

ВАЛЬЯДОЛИД

«Вальядолид» перед стартом сезона казался главным аутсайдером чемпионата. «Бело-фиолетовые» вышли в Примеру только благодаря победе в плей-офф, но на фоне «Райо Вальекано» и «Уэски» кастилийцы смотрелись не очень. Однако к поединку с «Эспаньолом» «Вальядолид» подходит с четырьмя победами подряд.

Начался подъем команды Гонсалеса после героической ничьи на выезде с «Сельтой» (3:3). В этом матче «бело-фиолетовые» отыгрались с (1:3), заработав очко на поле крепкого соперника. Дальше у «Вальядолида» были только победы. «Бело-фиолетовые» дома обыграли «Леванте» (2:1) и «Уэску» (1:0), а на выезде победили «Вильярреал» (1:0) и «Бетис» (1:0). Особенно удивляет как раз победа команды Гонсалеса над «Бетисом» - представителем Испании в еврокубках. Она и вывела кастилийцев на шестую строчку Ла Лиги.

Травмированных на данный момент у «Вальядолида» нет, но сразу четыре важных игрока под вопросом на предстоящий матч. Это защитник Кико Оливас, нападающие Дуе Чоп и Оскар Плано, а также хавбек Кеко.

 

ЭСПАНЬОЛ

«Эспаньол» под руководством Руби тоже заметно прибавил. Каталонцы еще не показали ничего выдающегося, но зато выиграли там, где им и следовало выиграть. Этого «Эспаньолу» хватило, чтобы взобраться на вторую строчку чемпионата. В шести последних поединках «попугаи» обыграли дома «Эйбар» (1:0), «Вильярреал» (3:1) и «Леванте» (1:0), а на выезде победили «Уэску» (2:0), сыграли вничью с «Райо Вальекано» (2:2) и проиграли «Реалу» (0:1). К слову, победа над «Уэской» стала первым гостевым триумфом для команды Руби в этом сезоне.

Также нельзя не отметить, что травмированных у «Эспаньола» сейчас вообще нет.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Победная серия «Вальядолида» равна четырем матчам.
  • В семи из девяти поединков «бело-фиолетовых» в этом сезоне сыграла ставка «тотал меньше 2,5».
  • «Эспаньол» выиграл четыре из шести минувших встреч.
  • На выезде у «попугаев» только одна победа в пяти предыдущих матчах.
  • Пропустили «попугаи» в четырех из пяти минувших гостевых поединков.
  • В очных встречах «Эспаньола» и «Вальядолида» перевеса в последнее время ни у кого нет. Пять из семи предыдущих поединков этих команд завершились ничьими, а в двух других матчах клубы обменялись домашними победами.

 

Прогноз

В целом, «Вальядолид» действительно успел зарекомендовать себя крепким и трудным соперником, с которым непросто приходится даже старожилам Ла Лиги. К таковым относится и «Эспаньол», который под руководством Руби показывает отличные результаты дома, но разучился играть в гостях.

Если учесть статистику очных встреч этих команд, то можно утверждать, что «попугаям» выиграть на «Хосе Соррилье» будет непросто. Также мы хотели бы обратить внимание на низкую результативность в матчах с участием «Вальядолида». Да и «Эспаньол» не особо забивает на выезде.

Наш прогноз – тотал меньше 2.5 за 1.62 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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