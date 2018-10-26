«Фрайбург»- «Боруссия» М: Прогноз от экспертов

ФРАЙБУРГ
Последние серьезные достижения «Фрайбурга» относятся ко второй половине сентября. Тогда команда Кристиана Штрайха одержала две победы подряд. В октябре «вороны» набрали два очка из шести возможных, сыграв вничью с «Байером» и «Гертой». Всего в активе хозяев девять баллов, и они занимают одиннадцатое место. В следующем туре им играть с мюнхенской «Баварией».
БОРУССИЯ М
«Боруссия»М располагается в турнирной таблице на втором месте, под одноклубниками из Дортмунда и над бессменным чемпионом – «Баварией». Команда Дитера Хеккинга одержала пять побед, в том числе в Мюнхене (3:0), дважды сыграла вничью и уступила только «Герте» в Берлине. У «жеребят» благоприятный график ближайших матчей – после «Фрайбурга» им встречаться с «Фортуной».
СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
- «Фрайбург» не проигрывал в двух последних матчах.
- Шесть последних поединков «Боруссии» были с ТБ(2,5).
- «Боруссия» не забивала больше трех голов за один выездной матч.
- В личных встречах минувшего сезона побеждали хозяева: «Фрайбург» (1:0) и «Боруссия» (3:1).
Прогноз
«Боруссия»М – клуб-открытие этого сезона. Команда Дитера Хеккинга может задержаться в ТОП3, если выиграет у «воронов». «Фрайбург» - непростой соперник, сыгравший на равных с «Гертой» и «Байером». Считаем, что предполагаемую победу гостей стоит подстраховать Х и ограничить результативность ТМ(3,5).
Прогнозируем двойной шанс вторых с ТМ(3,5) и ставим на это с коэффициентом 2.04 в БК 1хСтавка.
Источник: www.vseprosport.ru