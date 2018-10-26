«Фрайбург»- «Боруссия» М: Прогноз от экспертов

26 октября 2018, 10:39

ФРАЙБУРГ

Последние серьезные достижения «Фрайбурга» относятся ко второй половине сентября. Тогда команда Кристиана Штрайха одержала две победы подряд. В октябре «вороны» набрали два очка из шести возможных, сыграв вничью с «Байером» и «Гертой». Всего в активе хозяев девять баллов, и они занимают одиннадцатое место. В следующем туре им играть с мюнхенской «Баварией».

БОРУССИЯ М

«Боруссия»М располагается в турнирной таблице на втором месте, под одноклубниками из Дортмунда и над бессменным чемпионом – «Баварией». Команда Дитера Хеккинга одержала пять побед, в том числе в Мюнхене (3:0), дважды сыграла вничью и уступила только «Герте» в Берлине. У «жеребят» благоприятный график ближайших матчей – после «Фрайбурга» им встречаться с «Фортуной».

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Фрайбург» не проигрывал в двух последних матчах.

Шесть последних поединков «Боруссии» были с ТБ (2,5).

(2,5). «Боруссия» не забивала больше трех голов за один выездной матч.

В личных встречах минувшего сезона побеждали хозяева: «Фрайбург» (1:0) и «Боруссия» (3:1).

Прогноз

«Боруссия»М – клуб-открытие этого сезона. Команда Дитера Хеккинга может задержаться в ТОП3, если выиграет у «воронов». «Фрайбург» - непростой соперник, сыгравший на равных с «Гертой» и «Байером». Считаем, что предполагаемую победу гостей стоит подстраховать Х и ограничить результативность ТМ(3,5).

Прогнозируем двойной шанс вторых с ТМ(3,5) и ставим на это с коэффициентом 2.04 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru