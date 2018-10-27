«Ливерпуль» – «Кардифф Сити»: Прогноз от экспертов

27 октября 2018, 12:05

ЛИВЕРПУЛЬ

«Ливерпуль» подходит к этому матчу в хорошем настроении. Мерсисайдцы посреди этой недели разгромили дома «Црвену Звезду» (4:0), вернув себе лидерство в группе Лиги Чемпионов. Привлекателен этот матч стал также тем, что «красные» впервые за целый месяц забили более одного гола за поединок.

В Премьер-лиге, например, команда Юргена Клоппа за этот период сыграла вничью с «Челси» (1:1) и «Манчестер Сити» (0:0), а также минимально победила «Хаддерсфилд» (1:0). Тем не менее, добытого ранее задела в шесть побед подряд команде хватило, чтобы после потерь очков с лидерами остаться на вершине турнирной таблицы чемпионата. «Красные» находятся на второй строчке, уступая первое место «Манчестер Сити» лишь по дополнительным показателям.

Более того, почти все игроки команды, за исключением Окслейда-Чемберлена, восстановились после травм. Лишь Джордан Хендерсон под вопросом на предстоящий матч.

КАРДИФФ СИТИ

Еще тур назад «Кардифф Сити» делил последнее место с «Ньюкаслом», имея лишь два очка в активе. Однако домашняя победа над «Фулхэмом» (4:2) позволила команде Нила Уорнока вздохнуть с некоторым облегчением. Без сомнений, для выживания «Кардиффу» нужно приложить огромные усилия, но валлийцы, наконец, выиграли, выбравшись на 17-ю строчку.

До встречи с «Фулхэмом» «Кардифф» проиграл шесть подряд поединков. «Лазурные птицы» с разгромным счетом уступили «Челси» (1:4) и «Манчестер Сити» (0:5), а в других матчах потерпели поражения от «Тоттенхэма» (0:1), «Бернли» (1:2), «Арсенала» (2:3) и «Норвича» в Кубке Лиги (1:3). Таким образом, «Ливерпуль» станет уже пятым представителем топ-шестерки, с которым сыграют валлийцы.

Травмированы у команды Уорнока Ли Пелтьер и Натан Мендес-Ланг. Также дисквалификацию в предстоящем матче будет отбывать Джо Рэллс, зато нападающий Дэнни Уорд уже близок к возвращению на поле.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ равна десяти поединкам.

равна десяти поединкам. На «Энфилде» в Премьер-лиге «красные» не пропускают уже девять матчей подряд.

В общей сложности домашняя беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате достигла 25 встреч.

«Кардифф» проиграл шесть из семи минувших матчей.

В четырех выездных поединках этого сезона валлийцы забили только один гол.

«Ливерпуль» и «Кардифф» в последний раз встречались в сезоне 2013/2014. Тогда дома «красные» выиграли 3:1, а на выезде 6:3.

Прогноз

Судя по котировкам букмекеров, никто не сомневается в итоговой победе «Ливерпуля» в этом матче. Действительно, ставить этот факт под сомнение сложно. «Кардифф» проиграл всем грандам в этом сезоне, хотя «Арсеналу» и «Тоттенхэму» уступал лишь с минимальным счетом (2:3 и 0:1 соответственно). Учитывая, в какой форме находится защита «красных», вряд ли валлийцам стоит на что-то рассчитывать впереди.

Наш прогноз – индивидуальный тотал Ливерпуля больше (3) за 1.97 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru