«Эмполи» - «Ювентус»: Прогноз от экспертов

27 октября 2018, 12:07

ЭМПОЛИ

«Эмполи» в прошлом сезоне был однозначно лучшей командой в Серии Б, поэтому вполне логично, что Аурелио Андреацолли сохранил костяк команды и на Серию А. Однако, освоиться «адзурри» в элите итальянского футбола пока очень сложно, команда идет на 18-й строчке, отставая от спасительного 17-го места на два балла.

В прошлом туре «Эмполи» принял участие в одном из самых зрелищных и результативных матчей нынешнего сезона. Во встрече с «Фрозиноне» «адзурри» пропустили уже на восьмой минуте, но на перерыв ушли при равном счете, постарался Маха Заяц. Едва стартовала вторая 45-минутка, как Матиас Сильвестре вывел «Эмполи» вперед, но уже через 15 минуте «Фрозиноне» был снова вперед благодаря дублю Даниэль Чиофани. Спас «Эмполи» Салих Учан на 79-й минуте, после этого команды создали по одному моменту и разошлись миром.

Андреацолли после матча отметил не самую лучшую игру его команды в обороне, с чем сложно не согласиться, но согласился с тем, что ничья по такой игре была наиболее справедливым результатом.

ЮВЕНТУС

«Ювентус» очень мощно стартовал в Серии А, победив в восьми подряд стартовых турах. Однако, победную серию весьма неожиданно прервал в прошлом туре «Дженоа», хотя старт поединка никак не предвещал такого исхода. На 18-й минуте Криштиану Роналду после неразберихи в штрафной «грифонов» протолкнул мяч в ворота и «старая синьора» продолжала атаковать. Однако, забить во второй так и не получилось, вместо этого чемпион Италии пропустил гол в свои ворота, что разозлило Массимилиано Аллегри.

На неделе «Ювентус» играл в Лиге Чемпионов на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед». Со старта матча команда Аллегри принялась штурмовать ворота соперника, за что и была вознаграждена на 17-й минуте – Пауло Дибала удачно сыграл на добивании. «Манчестер Юнайтед» имел несколько возможностей отыграться, но для ничьей этого не хватило.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Эмполи» проиграл шесть последних матчей «Ювентусу»

В последних трех домашних матчах «Эмполи» не побеждает – два поражения и одна ничья

«Ювентус» выиграл все шесть выездных матчей в этом сезоне

«Ювентус» в последних трех выездных матчах трижды обыгрывал «Эмполи» и каждая из побед была с разницей минимум в два гола

Прогноз

«Эмполи» в прошлом туре сумел спастись в матче с «Фрозиноне», но в целом игра «адзурри» наверняка вызывает беспокойство у болельщиков перед игрой с «Ювентусом». В обороне у сегодняшних хозяев творится бардак, ни один из предыдущих семи матчей команда не смогла сыграть на ноль.

«Ювентус» находится в отличной форме и, получив урок в прошлом туре, наверняка сыграет в атаке более агрессивно, что вполне может закончится для «Эмполи» разгромом.

На наш взгляд, хозяева останутся ни с чем. Прогноз – азиатская фора (-2) на «Ювентус». В Лиге Ставок такой исход оценивается коэффициентом 2.50

Источник: www.vseprosport.ru