ЦСКА – «Краснодар»: Видеопрогноз от экспертов

28 октября 2018, 12:34

ЦСКА

ЦСКА не слишком удачно вошел в сезон, «забуксовав» на старте. Именно этих очков сейчас «армейцам» и не хватает для того, чтобы считаться полноценным участником чемпионской гонки. В активе команды Виктора Гончаренко в данный момент есть 19 очков, с которыми она располагается на третьей строчке в таблице. От второго «Краснодара» «армейцы» отстают только по дополнительным показателям, а лидеру «Зениту» уступают шесть очков.

На неделе ЦСКА провел матч в Лиге Чемпионов с «Ромой», в котором впервые в этом турнире проиграл. Уже на 30-й минуте Эдин Джеко поразил ворота Ильи Помазуна, а спустя 13 минут босниец уже оформил дубль. После перерыва переломить игру россиянам не удалось, следствием чего стал третий гол римлян. Матч так и закончился поражением «армейцев» со счетом 0:3, но пока они еще имеют реальные шансы на плей-офф.

Хорошей новостью для Гочнаренко стало возвращение в общую группу Георгия Щенникова и Кристияна Бистровича, однако с «быками» они вряд ли еще сыграют.

КРАСНОДАР

«Краснодар» выдал отличный стартовый отрезок, по итогам которого оказался на второй строчке в таблице. Сейчас «быков» от лидера «Зенита» отделяет шесть очков, но гандикап мог бы быть и гораздо меньшим, если бы они не проиграли питерскому клубу в очной встрече в позапрошлом туре. Прошлый поединок с «Ахматом» также стал для команды Олега Фоменко неудачным – «волки» нашли свой момент и надежно отыграли в обороне, увезя из Краснодара три балла.

В четверг «быки» сражались в Бельгии со «Стандардом» в Лиге Европы и сыграли крайне неудачно. Несмотря на то, что именно «Краснодар» открыл счет на 39-й минуте, бельгийцы не сдались и ответили двумя забитыми мячами во втором тайме, одержав победу. Наставник «Краснодара» был очень опечален таким исходом, по его мнению, команда не должна была пытаться вырвать три очка и спокойно довести дело до ничьей.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одной из пяти прошлый очных встреч ЦСКА не пропускал от «Краснодара»

не пропускал от «Краснодара» Только в одном из последних четырех домашних матчей ЦСКА не пропускал

не пропускал В каждом из последних 15 выездных матчей «Краснодар» забивает

В 11 турах чемпионата «Краснодар» забил 18 голов, выше результативность только у «Зенита»

Прогноз

ЦСКА в прошлом туре легко обыграл «Анжи», но поединки с более сильными соперниками «армейцам» даются с трудом. Команда Гончаренко уже встречалась в этом сезоне с «Спартаком», «Локомотивом», «Ростовом», «Рубином», и ни в одном из этих поединков победы добиться не смогла.

«Краснодар» проиграл последние два матча в чемпионате, но по-прежнему показывает классный футбол, по зрелищности «быков» наверняка можно назвать лучшей командой турнира. Несмотря на усталость, «быки» наверняка постараются добыть три очка, и глядя на игру «армейцев» с сильными клубами, можно смело предположить, что шансы на успех у «Краснодара» определенно есть.

По нашему мнению, сухими хозяева не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал «Краснодара» больше одного гола. В Лиге Ставок такой исход оценивается коэффициентом 2.10

Источник: www.vseprosport.ru