«Наполи» - «Рома»: Видеопрогноз от экспертов

28 октября 2018, 12:41

НАПОЛИ

«Наполи» под руководством Карло Анчелотти показывает весьма солидные результаты и является в данный момент главным преследователем «Ювентуса». В таблице «партенопейцы» идут вторыми, уступая первому «Ювентусу» всего четыре очка. В прошлом матче «Наполи» без проблем переиграл «Удинезе» в гостях со счетом 3:0, а отличным голом отметился новичок команды Фабиан Руис, для которого он стал дебютным в Серии А.

В среду неаполитанцы играли с ПСЖ в Лиге Чемпионов и были очень близки к победе. Счет на 29-й минуте открыл Лоренцо Инсинье, после чего парижане отыгрались на старте второй половины встречи. Однако, «Наполи» вновь вышел вперед на 77-й минуте усилиями Дриса Мертенса, однако до трех очков им не хватило нескольких секунд – Анхель Ди Мария пробил из-за штрафной и лишил итальянцев двух очков.

Анчелотти после игры не высказывал разочарования результатом, он поблагодарил команду за самоотдачу и отметил, что упрекнуть ему ее просто не в чем.

РОМА

«Рома» выдала очень слабый старт, но постепенно выбралась из кризиса. Три победы подряд над «Фрозиноне», «Лацио» и «Эмполи» сняли на время вопросы к Эусебио Ди Франческо, к тому же, «джалоросси» разгромили еще и чешскую «Викторию» со счетом 5:0 на своем поле. В последнем туре наставник римлян позволил себе провести ротацию, которая привела к поражению. СПАЛ на удивление многим был не прочь разжиться тремя очками и забил дважды, не позволив римлянам даже гол престижа.

Во вторник «Рома» принимала дома московский ЦСКА и вновь разжилась тремя баллами. После довольно нервного старта хозяева на 30-й минуте усилиями Эдина Джеко открыли счет, а спустя 13 минут забили еще раз. Во второй половине встречи ситуация на поле не изменилась – «Рома» атаковала, ЦСКА слабо пытался контратаковать. Третий гол римлян не заставил себя ждать - Дженгиз Ундер удачно сыграл в штрафной россиян.

Наставник римлян после игры не стал слишком расхваливать игру своей команды, а призвал футболистов не терять концентрацию и сохранить победный настрой на следующие матчи, в которых, вполне возможно, и решится судьба самого Ди Франческо.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Предыдущий матч на «Сан-Паоло» закончился победой «Ромы» со счетом 4:2

Только в одной из предыдущих четырех очных встреч команды не смогли обменяться голами

«Наполи» забивает в каждом из последних семи матчей

Только в одном из последних шести матчей «Рома» не смогла забить

Прогноз

«Наполи» отлично проявил себя в Париже и несмотря на статус откровенного аутсайдера, сумел взять одно очко. Команда Анчелотти в последнее время играет очень можно и не имеет никаких проблем с забитыми голами – забивают как лидеры коллектива, так и те игроки, кто только недавно пришел в команду.

У «Ромы» результаты немного скромнее, но в последних поединках «волки» тоже разыгрались, Джеко набрал отличную форму и забивает практически в каждом матче. Обе команды будут стремиться только к максимальному результату, а учитывая их стиль игры, вполне уместно будет предположить, что без забитых голов они сегодня не обойдутся.

На наш взгляд, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 1.70

Источник: www.vseprosport.ru