«Барселона» – «Реал» Мадрид: Видеопрогноз от экспертов

28 октября 2018, 12:44

БАРСЕЛОНА

«Барселона» к матчу с «Реалом» подходит не в таком уж и плохом расположении духа. Команда Эрнесто Вальверде успешно преодолела серию неудач, в минувшие выходные обыграв в Примере «Севилью» (4:2), а в среду победив в Лиге Чемпионов «Интер» (2:0). Как во внутреннем первенстве, так и в Лиге Чемпионов каталонцы являются лидерами.

Однако у «сине-гранатовых» в этом матче будет отсутствовать Лионель Месси. Какую он роль играет в команде, говорить даже не приходится. Вместе с Лео в лазарете находятся Томас Вермален и Самуэль Юмтити.

Впрочем, «Интер» «Барселона» как-то победила без аргентинца. Отметим, что на «Камп Ноу» каталонцы в этом сезоне выиграли пять из семи поединков, потеряв очки с «Жироной» (2:2) и «Атлетиком» (1:1).

РЕАЛ МАДРИД

Однако проблемы «Барсы» не сравнить с проблемами «Реала». «Сливочные» находятся в плохой форме, выиграв только один из шести предыдущих матчей. Да и тот со счетом (2:1) у чешской «Виктории», которую раньше королевский клуб даже бы не заметил. Началась эта серия команды Лопетеги с разгромного фиаско от «Севильи» (0:3).

Затем «сливочные» сыграли вничью с «Атлетико» (0:0), проиграли «Алавесу» (0:1), ЦСКА (0:1) и «Леванте» (1:2). То есть, за пять поединков «Реал» забил только один гол! Точно не радует болельщиков «сливочных» выездная статистика их любимцев. «Реал» в гостях выиграл только один из пяти матчей в этом сезоне.

При этом игроков в лазарете у команды почти нет. Травму мышц залечивает только Даниэль Карвахаль.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Беспроигрышная серия каталонцев равна пяти встречам.

Дома «Барселона» не проигрывает в Ла Лиге уже 41 матч.

Пропустили каталонцы во всех четырех предыдущих домашних поединках в чемпионате.

«Реал» выиграл только один из шести минувших матчей.

На выезде в Ла Лиге у «Реала» только одна победа в семи последних встречах.

Пропустили при этом «сливочные» во всех восьми предыдущих гостевых поединках в Примере.

В очном противостоянии «Реала» и «Барселоны» существенного преимущества нет ни у одной из команд. В прошлом сезоне «сливочные» дважды обыграли каталонцев в Суперкубке (3:1 и 2:0), но проиграли им на «Сантьяго Бернабеу» (0:3), а во втором круге сыграли вничью на «Камп Ноу» (2:2).

Прогноз

В целом, даже без Месси и не в лучшей своей форме «Барселона» побеждать такой «Реал» обязана. «Сливочные» даже скромную чешскую «Викторию» обыграли с трудом. Что уж говорить о матчах команды Лопетеги в чемпионате, в котором «Реал» за четыре минувшие встречи забил лишь один гол. Учитывая, что «Барса» хорошо играет на «Камп Ноу», а «Реал» с трудом добивается успехов вообще, мы поставим здесь на победу хозяев.

Наш прогноз – победа Барселоны за 1.95 в БК Лига Ставок

Источник: www.vseprosport.ru