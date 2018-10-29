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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
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«Крылья Советов» - «Зенит»: Прогноз от экспертов

29 октября 2018, 15:27

КР СОВЕТОВ

«Крылья Советов» вполне прилично смотрелись в стартовых поединках и казалось, что к Премьер-Лиге команда подготовилась основательно. Однако, после домашней нулевой ничьи с ЦСКА у самарского клуба начался спад – команда уступила 0:3 «Оренбургу» в родных стенах, затем последовали поражения от «Енисея» и «Локомотива». Как итог, «Крылья Советов» провалились в зону вылета и руководство решило попрощаться с Андреем Тихоновым.

Возглавил самарский клуб Миодраг Божович, хорошо знакомый с российским футболом. Смена наставника положительно сказалась на игре команды – в двух матчах пол его руководством «Крылья Советов» набрали четыре очка. Сначала дома удалось обыграть 1:0 «Динамо», затем была вырвана ничья 1:1 в гостях у «Урала». Черногорский специалист ставит перед командой большие цели – по его мнению, через два года «Крылья Советов» смогут пробиться в Лигу Европы, но пока они 13-е и не дотягивают до спасительной 12-й строчки на два очка.

 

ЗЕНИТ

«Зенит» уверенно стартовал в Премьер-Лиге и уже имеет небольшую фору от конкурентов. В активе команды Сергея Семака есть в данный момент 25 очков, что на три больше, чем у второго «Краснодара», однако у лидера есть еще матч с «Крыльями Советов». В прошлом туре «Зенит» уступил в гостях «Динамо» со счетом 0:1, играя большую часть матча в меньшинстве после удаления Себастьяна Дриусси на 37-й минуте.

В четверг «Зенит» играл с «Бордо» в рамках Лиги Европы и смог взять три очка. Однако, матч получился для российской команды очень сложным – уже на 26-й минуте французы вышли вперед и играли довольно агрессивно в атаке. В конце первого тайма Артем Дзюба счет сравнял, а во второй половине встречи Далер Кузяев точным ударом принес команде победу. На старте второй 45-минутки «сине-бело-голубые» еще не забили пенальти, чем очень огорчили своего наставника.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В шести домашних матчах этого сезона «Крылья Советов» забили лишь два гола
  • В последних трех встречах «Крылья Советов» не забивают «Зениту» более одного гола
  • Только в одном из последних трех матчей «Крылья Советов» пропустили более одного гола
  • «Зенит» в шести выездных матчах этого сезона пропустил всего четыре гола

 

Прогноз

«Зенит» два последних выездных матча проиграл, чем позволил конкурентам подобраться к себе на расстояние трех очков. Наверняка Семак в предстоящем матче уделит должное внимание игре в обороне, уж слишком часто «Зенит» пропускает в последнее время. тем же наверняка займутся и «Крылья Советов», играть с более классным клубом, даже на своем поле, они едва ли решатся. В таком матче наверняка все решит один забитый гол, именно к этому и будет стремиться «Зенит», отдавшись массу сил в Лиге Европы.

На наш взгляд, матч не будет результативным. Прогноз – тотал меньше (2.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.66

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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