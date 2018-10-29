«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: Видеопрогноз от экспертов

29 октября 2018, 15:29

ТОТТЕНХЭМ

У «Тоттенхэма» значительно ухудшились результаты в этом сезоне по сравнению с предыдущим. В частности, «шпоры» заработали в Лиге Чемпионов за три тура только одно очко. Посреди этой недели команда Почеттино не сумела переиграть на выезде ПСВ (2:2).

Впрочем, в Премьер-лиге «Тоттенхэм», худо-бедно, но зачетные баллы зарабатывает, продолжая оставаться в лидирующей пятерке. В последних четырех турах «шпоры» добыли четыре победы, и почти все с минимальным счетом. Подопечные Почеттино на выезде обыграли «Брайтон» (2:1), «Хаддерсфилд» (2:0) и «Вест Хэм» (1:0), а дома минимально победили «Кардифф» (1:0).

Это позволило команде остаться на пятом месте. Да и третьему «Челси» и четвертому «Арсеналу» «шпоры» уступают только по дополнительным показателям.

Травмированы у «Тоттенхэма» сейчас четыре футболиста, три из них являются защитниками. Помочь защищаться против «Манчестер Сити» «шпорам» не смогут Хуан Фойт, Дэнни Роуз и Ян Вертонген. Из нападающих отсутствует лишь Винсент Янссен. Но зато восстановился Делле Алли.

МАНЧЕСТЕР СИТИ

«Манчестер Сити», тем временем, уже улучшил свое положение и в Лиге Чемпионов. «Горожане» проиграли в первом туре Лиге Чемпионов «Лиону», но победы над «Хоффенхаймом» (2:1) и «Шахтером» (3:0) вывели команду Гвардиолы на первое место в группе. В АПЛ «Манчестер Сити» вообще никакого сопротивления не испытывает.

Манкунианцы не пропускают в Чемпионате Англии уже пять поединков подряд. За это время «Манчестер Сити» разгромил «Кардифф» (5:0), «Фулхэм» (3:0) и «Бернли» (5:0), победил «Брайтон» (2:0) и сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0). Это позволило подопечным Гвардиолы остаться на первом месте с потрясающей разницей мячей 26:3.

Травмированы у «горожан» три игрока. Но лишь Илкая Гюндогана можно с натяжкой отнести к основным футболистам. Двое других – это Клаудио Браво и Эльяким Мангаля.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Тоттенхэм» выиграл все четыре последних матча в Премьер-лиге.

«Шпоры» не пропускают в чемпионате три поединка подряд.

Дома «Тоттенхэм» выиграл восемь из десяти предыдущих встреч в чемпионате, уступив лишь «Ливерпулю» (1:2) и «Манчестер Сити» (1:3).

Беспроигрышная серия «горожан» в АПЛ достигла 15 матчей.

достигла 15 матчей. «Манчестер Сити» не пропускает в чемпионате пять поединков подряд.

Да и на выезде в Премьер-лиге манкунианцы не проигрывают с января, в последних пяти встречах пропустив только один гол.

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» во всех трех предыдущих очных матчах. В минувшем сезоне «горожане» разгромили «шпор» дома (4:1), а на «Уэмбли» выиграли (3:1).

Прогноз

Встречаются две команды, которые исповедуют одну философию игры, которая больше заточена на атаку. При этом и на последнем рубеже будущие соперники смотрятся надежно, в первую очередь это касается «Манчестер Сити». Да и «Тоттенхэм» за четыре предыдущих матчах пропустил всего гол. Вполне возможен обмен голами, однако вероятным итогом видится ничья.

Наш прогноз – ничья в матче за 4.24 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru