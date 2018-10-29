«Лацио» - «Интер»: Видеопрогноз от экспертов

29 октября 2018, 15:31

ЛАЦИО

«Лацио» вполне успешно провел старт этого сезона и расположился на четвертой строчке после девяти туров. В активе команды Симоне Индзаги есть 18 очков, что всего на один балл меньше, чем у их сегодняшнего соперника. В прошлом туре «орлы» ездили в гости к «Парме» и в очень тяжелом поединке смогли взять три очка. Сопротивлялись «крестоносцы» до 81-й минуты, пока Чиро Иммобиле на забил с пенальти, а после еще и Хоакин Корреа забил второй гол.

В прошлый четверг римляне играли в Лиге Европы с «Марселем» в гостях и сумели взять три очка. Уже на 10-й минуте бразильский защитник Уоллас вывел «Лацио» вперед, после чего играть им было гораздо комфортнее. Во второй половине встречи Фелипе Кайседо удвоил преимущество своей команды, а в самом конце соперники произвели обмен голами – на точный выстрел Димитри Пайе ответил Адам Марушич.

Перед поединком с «Интером» итальянская пресса атаковала Индзаги вопросами о прошлой игре – наставник свою ошибку не признал, но отметил, что его команда стала после этого матча только сильнее.

ИНТЕР М

«Интер» не слишком уверенно начал сезон, но постепенно смог набрать форму и выйти в лидеры. Сейчас «нерадзурри» третьи в таблице с отставанием от лидера «Ювентуса» в девять баллов. На прошлой неделе команда Лучано Саплетти играла с «Миланом» в дерби и вышла победителем. «Интер» весь матч атаковал и искал путь к воротам соперника, но сумел забить лишь в добавленное время – героем стал Мауро Икарди.

В Лиге Чемпионов «Интер» в среду уступил «Барселоне» в гостях. «Нерадзурри» сумели продержаться лишь 32 минуты, после чего их голом наказал Рафинья. За все 90 минут команда Спалетти имела лишь несколько моментов, да и те назвать на сто процентов голевыми, язык не поворачивается. В конце матча Жорди Альба забил второй гол итальянцам, и игра на этом была сделана. Наставник «Интера» не слишком был удивлен такой игрой своей команды, по его мнению, противостоять такому сопернику на равных они еще не в состоянии.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одном из последних пяти матчей между клубами было забито менее трех голов

«Лацио» забивает в каждом из последних 10 матчей

«Лацио» забивает минимум один гол «Интеру» в последних восьми домашних матчах

Только в одном из четырех выездных матчей этого сезона «Интер» не смог забить

Прогноз

«Лацио» сумел сохранить летом костяк команды и благодаря этому «орлы» по-прежнему являются кандидатами на место в Лиге Чемпионов. Игра «орлов» наверняка вызывает восторг у болельщиков – команда много атакует, в отличной форме находится Чиро Иммобиле, да и Кайседо выоучает голами, когда в этом есть необходимость. «Интер» также доказывает свои амбиции на футбольном поле и имеет потенциал для того, чтобы дать бой хозяевам, поэтому есть смысл рассчитывать в этом матче на яркий атакующий футбол и массу забитых голов.

По нашему мнению, матч будет результативным. Прогноз – тотал больше (2.5) голов. В Лиге Ставок такой исход оценивается коэффициентом 1.85

Источник: www.vseprosport.ru