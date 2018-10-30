«Брюгге» - «Остенде»: Прогноз от экспертов

30 октября 2018, 12:31

БРЮГГЕ

«Брюгге» вылетел из Кубка Бельгии от «Дейнзе» (0:2), однако все равно вынужден распылять свои силы на два фронта. Во внутреннем первенстве «чёрно-синие» занимают вторую строчку и отстают от «Генка» на три балла. Последние две встречи против «Васланд-Беверена» (1:1) и «Сент-Трюйдена» (2:2) завершились результативной ничьей.

Подопечные Ивана Леко в Лиге Чемпионов с «Монако» (1:1) набрали первое очко. Травмирован один из лучших нападающих клуба последних лет Воссен, но и без него есть кому забивать - на счету сразу четырех футболистов по четыре гола, а бразилец Уэсли отличился шесть раз.

ООСТЕНДЕ

«Остенде» находится на самом экваторе турнирной таблицы, набрав 15 баллов. Уже четыре тура кряду победить не удается, хотя на выезде не проигрывали, дважды сыграв вничью. На выходных дружина Герта Верхейена первый раз в сезоне сыграл 0:0 против «Локерена». В Кубке Бельгии был пройден «Хогстратен» (3:1).

Сразу несколько игроков отличились по два раза, одним из них является молодой «джокер» Фэшн Сакала, игравший в дубле «Спартака».

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Остенде» пропускал в 15 матчах из 16.

«Остенде» пропускает пять очных противостояний подряд.

В четырех очных играх пробивался стандартный тотал.

Прогноз

Мы считаем, что голов сегодня может быть очень много. Оба коллектива намерены прервать свою неудачную серию, поэтому даже гости способны поразить ворота гранда. Хозяева на своем поле всегда смотрятся бодро и забивают достаточно для разгромной победы, только вот линия обороны часто допускает грубые ошибки.

Скорее всего, пропущеный гол не помешает действующему чемпиону победить, поскольку необходимо прерывать пятиматчевую серию без побед и догонять лидера турнирной таблицы.

Наш прогноз - победа хозяев + обе забьют за 2,32 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru