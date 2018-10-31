«Вест Хэм» – «Тоттенхэм»: Прогноз от экспертов

31 октября 2018, 12:23

ВЕСТ ХЭМ

«Вест Хэм» свой поединок в Премьер-лиге провел в субботу. И надо признать, что сыграли его «молотобойцы» довольно хорошо. Команда Маурисио Пеллегрини практически до последних минут выигрывала в меньшинстве в гостевом матче с «Лестером», однако все-таки не удержала преимущество и увезла домой лишь одно очко.

Этот результат был показательным после двух подряд минимальных поражений. «Вест Хэм» уступил «Брайтону» (0:1) и как раз «Тоттенхэму» в Премьер-лиге (0:1). Встреча с «Лестером» же показала, что «молотобойцы» все-таки уже в неплохой форме, а их победы над «Эвертоном» и МЮ не были случайностью.

В Кубке Лиги, напомним, «Вест Хэм» прошел «Уимблдон» (3:1) и сокрушил «Макклесфилд» (8:0).

ТОТТЕНХЭМ

Какой-то непонятной волей календаря «шпорам» предстоит сыграть с «Вест Хэмом» всего лишь через два дня после тяжелейшего домашнего матча с «Манчестер Сити». Понятное дело, что Маурисио Почеттино будет вынужден применить ротацию. С другой стороны, успех в Кубке Лиги мог бы стать отдушиной для «шпор». Ведь в АПЛ лондонский клуб теперь пятый, а в Лиге Чемпионов он заработал всего одно очко.

В последних пяти поединках, кроме «Вест Хэма», «Тоттенхэм» обыграл лишь «Кардифф» (1:0). Проиграли «шпоры» «Манчестер Сити» (0:1) и «Барселоне» (2:4), а вничью сыграли с ПСВ (2:2).

В Кубке Лиги «Тоттенхэм» в третьем раунде с трудом по пенальти прошел «Уотфорд» (2:2 в основное время).

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Во всех трех последних поединках «Вест Хэма» сыграла ставка «тотал меньше 2,5».

У «Тоттенхэма» только две победы в пяти предыдущих матчах.

До встречи с «Вест Хэмом» в этом сезоне «Тоттенхэм» обыграл «молотобойцев» только в одной из четырех минувших очных встреч. В четвертом раунде Кубка Лиги предыдущего сезона в этом противостоянии дальше прошел как раз «Вест Хэм» (3:2).

Прогноз

В целом, если в чемпионате очевидным фаворитом недавней встречи этих команд казался «Тоттенхэм», то в Кубке Лиги дела обстоят по-другому. «Шпорам» здесь предстоит сыграть на выезде после изнуряющей встречи с лидером. Кроме того, «Вест Хэм» является кубковой командой, что «молотобойцы» доказали и в прошлом сезоне, когда выбыли «Тоттенхэм». Учитывая все факторы, мы поставим здесь на победу хозяев с нулевой форой.

Наш прогноз – победа Вест Хэма с форой (0) за 2.04 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru