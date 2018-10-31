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«Милан» - «Дженоа»: Прогноз от экспертов

31 октября 2018, 12:24

МИЛАН

«Милан» уже традиционно для себя проваливает первую часть сезона, находясь после девяти туров на седьмой строчке в таблице. Команда Дженнаро Гаттузо имеет 15 очков, но если сегодня обыграет «Дженоа», то может подобраться вплотную к зоне Лиги Чемпионов. Прошлая неделя была очень непростой как для самого «Милана», проигравшего два матча «Интеру» и «Бестису», так и для самого Гаттузо, которому итальянская пресса усердно искала замену.

Однако, после прошлого тура обстановка для «россонери» стала более благоприятной – они смогли обыграть «Сампдорию», хоть победа и далась очень тяжелой ценой. Гаттузо поставил в старте сразу двух нападающих – Гонсало Игуаина и Патрика Кутроне, что принесло плоды уже 17-й минуте, когда второму удалось забить. Однако, «дория» выстрелила дуплетом еще в первом тайме, но «Милан» не сдался и матч выиграл благодаря голам Игуаина и Сусо.

 

ДЖЕНОА

«Дженоа» прогремела в начале нынешнего сезона далеко за пределы Италии, но причной тому стала не великолепная игра команды в целом, а потрясающая голевая серия ее новичка – польского форварда Кшиштофа Пентека. Поляк успел за девять туров наколотить девять голов и еще четыре забил в Кубке Италии. «Грифоны» пока идут в таблице 11-ми, уступая своему сегодняшнему сопернику всего одно очко.

В прошлом туре «Дженоа» играл дома с «Удинезе» и смогла взять лишь одно очко. Матч для «грифонов» складывался довольно удачно – в первом тайме они заработали и реализовали пенальти, позволив сопернику отыграться только после перерыва. Во второй раз «Дженоа» вышел вперед на 67-й минуте, но спусти три минуты снова пропустил. Матч так и закончился ничьей 2:2, а Иван Юрич вынуждено был объяснять прессе голевое затишье Пентека – по его мнению, голы к бомбардиру придут и давить на него сейчас не стоит.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В каждом из последних пяти домашних матчей «Милан» пропускает
  • В девяти матчах чемпионата «Милан» пропустил уже 13 голов, это худший показатель среди команд из первой семерки
  • «Дженоа» в этом сезоне сыграла четыре матча в гостях и в каждом из них забивала

 

Прогноз

«Милан» пытается выйти из непростой ситуации и не выпасть из борьбы за Лигу Чемпионов, но пока команда далека от идеальной формы. Несмотря на победу над «Сампдорией», добытую во многом на классе, проблем у «россонери» предостаточно, и главная из них – игра в обороне. Этой ситуацией вполне способна воспользоваться «Дженоа», который даже «Ювентусу» в гостях забивал. Скоростные форварды «грифонов» способны пробить не самую стабильную защиту «Милана», к чему наверняка и будут стремиться.

Мы считаем, что сухими хозяева не останутся. Прогноз – «Дженоа» забьет. В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 1.67

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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