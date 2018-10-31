Режиссеры и артисты. Футбольный матч, как супер фильм.

31 октября 2018, 21:44

Я вот тут задумался на днях. Что нужно сделать, для того что бы снять отличный фильм, чтобы он не провалился в прокате и принес прибыль? Нужен сюжет, актеры, кучу денег на декорации и спецэффекты и много, много времени. А что если у тебя отличный футбольный клуб, с хорошими или даже звездными игроками и каждая игра в исполнении этих ребят шедевр, по хлеще всяких боевиков. И спрос на трансляции только растет. И за неделю ты снимаешь по два таких фильма. О да. В любом профессиональном спорте крутятся большие деньги. Представите какие деньги крутятся в таких клубах, как Реал или Барселона. Это как маленькие государства, со своими президентами, своей символикой, своими жителями. А теперь представьте, по середине вашего сериала главный актер покидает съемочную площадку и уходит к другому режиссеру.