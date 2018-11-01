«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: Прогноз от экспертов

01 ноября 2018, 10:53

МАНЧЕСТЕР СИТИ

С момента победы над «Фулхэмом» в чемпионате «Манчестер Сити» провел девять поединков, неожиданно проиграв лишь «Лиону» (1:2). Однако в остальных восьми матчах «горожане» не то что не проигрывали, но практически и не пропускали. За все это время в воротах Эдерсона побывал только один гол.

В последних четырех встречах команда Гвардиолы сыграла вничью с «Ливерпулем» (0:0), разгромила «Бернли» (5:0) и «Шахтер» (3:0), а в этот понедельник победила «Тоттенхэм» (1:0).

В Кубке Лиги «Манчестер Сити» является действующим победителем, разгромившим «Арсенал» в финале 3:0. В этом розыгрыше «горожане» в третьем раунде выиграли с аналогичным счетом у «Оксфорда».

ФУЛХЭМ

У «Фулхэма» чемпионат начинался многообещающе. «Дачники» показывали хорошую игру и зарабатывали какие-то очки. Однако гостевая победа в Кубке Лиги над «Миллуоллом» стала последним удачным исходом для команды Йокановича, начиная с 25 сентября. После этого «Фулхэм» проиграл четыре подряд поединка, причем три из них с разгромным счетом. «Дачников» разгромили «Арсенал» (5:1), «Борнмут» (3:0) и «Эвертон» (3:0)¸ а также обыграл «Кардифф» (4:2).

Из Кубка Лиги «Фулхэм», как правило, вылетает довольно быстро, с трудом проходя один-два раунда. В этом сезоне два раунда «дачники» как раз уже прошли, победив, кроме «Миллуолла», «Эксетер» (2:0).

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Горожане» за восемь последних матчей пропустили только один гол.

«Фулхэм» проиграл все четыре предыдущих поединка.

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» во всех шести минувших очных встречах.

Прогноз

В целом, перед этим матчем возникает вопрос только в том, сколько голов забьет «Манчестер Сити» «Фулхэму». «Горожане» выглядят грозно в атаке и продолжают играть надежно в обороне. Но, скорее всего, в этой встрече Хосеп Гвардиола выпустит полурезервный состав. Учитывая ужасную защиту «дачников», мы поставим на хозяев.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити и тотал меньше 4.5 за 1.76 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru