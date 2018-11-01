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«Ростов» - «Зенит»: Прогноз от экспертов

01 ноября 2018, 10:55

ФК РОСТОВ

«Ростов» во время предыдущий стадии разбил «Сызрань-2003» (4:0) на выезде. Недавно ростовчане потерпели два поражения кряду от «Оренбурга» (0:1) и «Локомотива» (1:2), правда смогли на классе разобраться с «Анжи» (1:0). «Мужики» пропустили лишь шесть голов за 12 туров, занимая четвертое место в РПЛ, но все равно появляются слухи об уходе Валерия Карпина с тренерского мостика.

«Желто-синие» не слишком разнообразны в нападении, поскольку восемь забитых мячей из 12 на счету Ионова и Сигурдарсона.

 

ЗЕНИТ

«Зенит», казалось бы, теряет оптимальные кондиции, но иногда на помощь приходит везения, позволившее набрать очки с «Крыльями Советов» (1:0). Отрыв от ближайшего преследователя в первенстве РПЛ комфортный и достигает шести баллов. В Лиге Европы всё также хорошо - победа над «Бордо» (2:1) сильно облегчила ситуцию.

У петербуржцев есть замечательный дуэт форвардов Дриусси-Дзюба. Первый три раза отличился сам и трижды отдал на партнера. У Артёма цифра пять в графе забитые мячи.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В девяти очных противостояниях из десяти забивала только одна команда.
  • «Ростов» пропускал лишь в двух играх из пяти.
  • «Зенит» и «Ростов» пропустили меньше всех в чемпионате - 15 голов на двоих за 12 туров.

 

Прогноз

Мы считаем, что в очередной раз кто-то победит в «сухую» или вовсе нули удержатся до окончания основного времени. Хозяева мало забивают, но ещё меньше пропускают. Гости тоже не часто достают мяч из сетки своих ворот, а нападающим нужно дать отдых перед важными поединками регулярного первенства и еврокубков.

Ставим на обе забьют «нет» за 1,83 в БК Леон.

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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