ПСЖ – «Лилль»: Прогноз от экспертов

02 ноября 2018, 12:34

ПСЖ

В прошлом туре ПСЖ в низовом стиле одержал сухую победу над «Марселем» и продлил свою выигрышную серию до 11 игр. Это был первый матч лидера с тоталом М(2,5) в нынешнем сезоне Лиги1. Команда Томаса Тухеля выступает с КПД 100% и с 33 очками возглавляет турнир. У нее самое агрессивное нападение – 39 забитых мячей и самая надежная оборона – шесть пропущенных голов.

ЛИЛЛЬ

«Лилль» взлетел крайне высоко, если учесть, что еще полгода назад этот клуб стоял на вылет из высшего дивизиона. В текущем турнире «доги» набрали 25 очков, как результат восьми побед и одной ничьи. В Анже и Бордо команда Кристофа Гальтье потерпела сухие поражения с одинаковым минимальным счетом 0:1. В течение календарного месяца гости стабильно покидали поле в качестве победителей.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

ПСЖ не терял очки в текущем сезоне и не пропускал в четырех последних поединках.

не терял очки в текущем сезоне и не пропускал в четырех последних поединках. «Лилль» забивал в 8 матчах из 11.

В прошлом сезоне ПСЖ обыграл «Лилль» в гостях и дома, 3:0 и 3:1, соответственно.

обыграл «Лилль» в гостях и дома, 3:0 и 3:1, соответственно. «Лилль» забивал, но проигрывал в четырех последних личных встречах на «Парк де Пренс».

Прогноз

В двенадцатом туре играть «за» ПСЖ рискованно. Французский гигант не может вечно выигрывать и где-то должен споткнуться. Ожидаем, что киперы столичного клуба не отстоят на ноль. А потенциальная победа первых нуждается в подстраховке Х.

Прогнозируем двойной шанс хозяев и обе забьют (да) и ставим на это в БК Пари-Матч с котировкой 1.92

Источник: www.vseprosport.ru