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«Наполи» - «Эмполи»: Видеопрогноз от экспертов

02 ноября 2018, 12:36

 

 

НАПОЛИ

«Наполи» сохранил былую мощь на старте этого сезона, несмотря на масштабную перестройку в межсезонье. Команда под руководством Карло Анчелотти показывает яркий футбол и смогла набрать в 10 турах 22 балла. От первого «Ювентуса» «партенопейцев» отделяет шесть баллов, а второму «Интеру» они проигрывают только по дополнительным показателям.

В прошлом туре «Наполи» принимал «Рому» и смог взять только одно очко. Поединок не задался для хозяев с самого начала – уже на 14-й минуте Стефан Эль-Шаарави поразил ворота Давида Оспины. Вплоть до 90-й минуте судьба матча для «Наполи» висела на волоске, но Дрис Мертенс, появившийся на поле во втором тайме вместо Аркадиуша Милика, сумел спасти для своей команды одно очко, чем очень осчастливил и Анчелотти.

 

ЭМПОЛИ

«Эмполи» в межсезонье провел серьезную трансферную работу, совершив самую дорогую покупку в своей истории – из «Палермо» был приобретен Антонио Ла Гумина за 9 млн евро. Однако, пока форвард не окупает свой трансфер, не забив в этом сезоне за «адзурри» еще ни одного гола. «Эмполи» идет на 18-й строчке, уступая 17-й «Болонье» три балла, что наверняка не устраивает Аурелио Андреацолли.

В прошлом туре «Эмполи» принимал на своем поле «Ювентус» и был очень близок к сенсации. Стартовый натиск чемпиона хозяева выдержали и смогли использовать свой момент – Франческо Капуто просочился на свободное пространство и прекрасно пробил. Однако, во втором тайме класс «старой синьоры» дал о себе знать – Криштиану Роналду своим дублем лишил хозяев очков.

Андреацолли остался доволен игрой своей команды, но наставник также настоял на необходимости научиться удерживать нужный результат, уже не в первый раз в этом сезоне «Эмполи» терял очки подобным образом.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В последних пяти домашних матчах «Наполи» не забивается более трех голов
  • В последних трех матчах чемпионата «наполи» пропустил всего один гол
  • Только в одном выездном матче этого сезона «Эмполи» удалось забить более одного гола

 

Прогноз

«Наполи» в прошлом туре отдал массу сил для достижения приемлемого результата, поэтому наверняка перед важнейшей игрой с ПСЖ Анчелотти проведет ротацию. Так уже случалось в этом сезоне перед матчами в еврокубках – «Наполи» выходил едва ли не резервным составом, но результат добывал.

«Эмполи» также выложился на всю катушку в игре с «Ювентусом», да и в целом для «адзурри» в Серии А проходных матчей быть не может, пока им для этого не хватает класса. В гостях команда Андреацолли смотрится гораздо хуже, чем на родном «Карло Кастелани» - есть явные проблемы с результативностью. Наверняка «Наполи» постарается добыть победу «малой кровью», что должно отразиться и на результативности.

На наш взгляд, голевой феерии ждать не стоит. Прогноз – тотал меньше (3.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.67

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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