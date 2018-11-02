Охотники за результатом разрушают тренды (выпуск №3)

02 ноября 2018, 12:39

В третьем выпуске «Охотников за результатами» мы подведем итоги прошлой недели. Первая ничья «Лестера» в текущем сезоне прошла при нашем участии. «Валенсия» с «Атлетиком» идут на побитие рекорда по проценту ничейных исходов. «Монако» так и не порадовал болельщиков победой.

Сегодня нас интересуют те же «летучие мыши», но в связи с другой цепочкой нелогичных исходов, а также «Лацио» и СПАЛ в Италии, старый добрый «Шальке» в Германии и «Борнмут» в паре с МЮ .

Информация в ролике ценна, полезна и способна принести выгоду. Переходите по ссылке на видео, смотрите, размышляйте, загоняйте серию в капкан. Ставьте взвешенно и обдуманно!

Источник: www.vseprosport.ru