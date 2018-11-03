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«Арсенал» – «Ливерпуль»: Видеопрогноз от экспертов

03 ноября 2018, 10:52

 

 

АРСЕНАЛ

Проиграв на старте сезона «Манчестер Сити» (0:2) и «Челси» (2:3), лондонский клуб выдал впечатляющую серию из 11 побед кряду во всех турнирах, где команда принимает участие. Причем семь из них состоялись как раз в рамках АПЛ. Прервать победную ходу «канониров» удалось в минувшем туре «Кристал Пэлас», матч с которым завершился вничью 2:2. Отметим также высокую результативность «Арсенала». В десяти последних матчах подопечные Унаи Эмери забивала по два и больше голов за матч.

Такие успехи не могли не отобразиться на турнирном положении лондонского клуба. «Арсенал» поднялся на четвертую строчку в чемпионате, отставая от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» всего на четыре очка.

Накануне матча кадровых серьезных потерь практически у «Арсенала» нет. Восстановился Сеад Колашинац, есть повреждения у Эктора Бельерина и Начо Монреаля, однако к матчу они должны быть в форме. Отбывать дисквалификацию будет Маттео Гюэндузи. Константинос Мавропанос, Лоран Косельни и Мохамед Эль-Ненни в нынешнем сезоне еще не играли из-за травм.

 

ЛИВЕРПУЛЬ

«Ливерпуль» тоже находится сейчас в неплохой форме. В чемпионате мерсисайдцы сейчас на второй позиции, уступая лидирующему «Манчестер Сити» по дополнительным показателям.

Пока что в чемпионате подопечные Юргена Клоппа не проигрывали, однако успели потерять очки в матчах с прямыми конкурентами. На выезде «Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси» (1:1), а дома подписал мировую с «Манчестер Сити» (0:0). Четыре остальных гостевых матча мерсисайдцы выиграли.

В лазарете у «Ливерпуля» только Алекс Окслейд-Чемберлен, который не сыграет до конца сезона. Под вопросом участие в матче Джордана Хендерсона и Наби Кейта.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Арсенал» выиграл в чемпионате дома четыре последних матча подряд.
  • В девяти из десяти поединках в рамках АПЛ «канониры» забивали не меньше двух голов.
  • «Ливерпуль» одержал в АПЛ восемь побед в десяти матчах.
  • В пяти гостевых матчах «Ливерпуль» забивал, в трех из них - по два гола.
  • В пяти последних очных матчах соперников забивалось по четыре и больше голов.
  • «Арсенал» проиграл дома «Ливерпулю» только один из шести последних матчей в рамках АПЛ.
  • В четырех из пяти последних домашних матчей «Арсенал» забивал «Ливерпулю» по два и больше голов.

 

Прогноз

На наш взгляд, шансы на победу «Ливерпуля» в предстоящем поединке преувеличены. «Арсенал», несмотря на то, что букмекеры считают его андердогом, сейчас в отличной форме. В тому же и побеждал в Лондоне «Ливерпуль» очень редко. За 20 последних матчей во всех турнирах «канониры» проиграли дома «Ливерпулю» лишь дважды. Считаем, что как минимум «Арсенал» не уступит в этой встрече и вполне может заработать три очка.

Наш прогноз – победа Арсенала или ничья за 1.92 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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