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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.123 10.25 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
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«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: Видеопрогноз от экспертов

03 ноября 2018, 10:54

 

 

БОРНМУТ

Разгромная победа над «Фулхэмом» помогла «Борнмуту» оставить за собой шестую строчку в Премьер-лиге. Более того, «вишенки» теперь приблизились к четвертому «Арсеналу» на расстояние всего двух очков. Без сомнений, этот сезон уже становится историческим для команды Эдди Хау.

В последних шести поединках «Борнмут» только раз не сумел выиграть. «Вишенки» неожиданно сыграли вничью дома с «Саутгемптоном» (0:0). Однако в других встречах «Борнмут» отыграл просто потрясающе. Подопечные Хау победили «Блэкберн» (3:2) и «Норвич» (2:1) в Кубке Лиги, а в АПЛ обыграли «Кристал Пэлас» (2:1), разгромили «Уотфорд» (4:0) и «Фулхэм» (3:0).

Травмированных у «Борнмута» нет. Под вопросом на матч только защитник Саймон Френсис и нападающий Джошуа Кинг.

 

МАНЧЕСТЕР ЮН

Если «Борнмут» в этом чемпионате удивляет с приятной стороны, то поклонникам «Манчестер Юнайтед» можно только посочувствовать. За последние восемь поединков «красные дьяволы» выиграли только дважды - «Ньюкасла» (3:2) и «Эвертона» (2:1) в домашних матчах.

В других встречах МЮ проигрывал «Ювентусу» (0:1) и «Вест Хэму» (1:3), а вничью играл с «Валенсией» (0:0), «Челси» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (1:1). На данный момент команда Моуриньо занимает в Чемпионате Англии восьмое место.

В лазарете у манкунианцев находится лишь защитник Диогу Далот, который еще не сыграл ни одного матча в текущей АПЛ. Но также под вопросом участие в поединке Маруана Феллаини и Антонио Валенсии.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Борнмут» выиграл пять из шести предыдущих поединков.
  • Дома у «вишенек» шесть побед в восьми матчах этого сезона.
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл только две из восьми минувших встреч.
  • Пропустили «красные дьяволы» в семи из восьми предыдущих матчей.
  • На выезде в АПЛ у МЮ только две победы в семи последних поединках.
  • После выхода в Премьер-лигу «Борнмут» успел сыграть с МЮ шесть матчей. Выиграли «вишенки» лишь в одном. В прошлом сезоне «красные дьяволы» победили на «Олд Траффорде» (1:0), а на «Виталити» (2:0).

 

Прогноз

«Борнмут» в этом сезоне встречался только с одной топовой командой. «Вишенки» проиграли «Челси» (0:2). Но играли подопечные Хау с «пенсионерами» на выезде, «синие» определенно находятся в лучшей форме, чем МЮ. Учитывая нынешние результаты «Борнмута», «Манчестер Юнайтед» определенно придется несладко.

Наш прогноз – обе забьют за 1.68 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
dimagas1
dimagas1
   134 / 801
03 ноября в 12:17
Сможет ли МЮ догнать могучий Борнмут?)))
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