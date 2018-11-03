«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: Видеопрогноз от экспертов

03 ноября 2018, 10:54

БОРНМУТ

Разгромная победа над «Фулхэмом» помогла «Борнмуту» оставить за собой шестую строчку в Премьер-лиге. Более того, «вишенки» теперь приблизились к четвертому «Арсеналу» на расстояние всего двух очков. Без сомнений, этот сезон уже становится историческим для команды Эдди Хау.

В последних шести поединках «Борнмут» только раз не сумел выиграть. «Вишенки» неожиданно сыграли вничью дома с «Саутгемптоном» (0:0). Однако в других встречах «Борнмут» отыграл просто потрясающе. Подопечные Хау победили «Блэкберн» (3:2) и «Норвич» (2:1) в Кубке Лиги, а в АПЛ обыграли «Кристал Пэлас» (2:1), разгромили «Уотфорд» (4:0) и «Фулхэм» (3:0).

Травмированных у «Борнмута» нет. Под вопросом на матч только защитник Саймон Френсис и нападающий Джошуа Кинг.

МАНЧЕСТЕР ЮН

Если «Борнмут» в этом чемпионате удивляет с приятной стороны, то поклонникам «Манчестер Юнайтед» можно только посочувствовать. За последние восемь поединков «красные дьяволы» выиграли только дважды - «Ньюкасла» (3:2) и «Эвертона» (2:1) в домашних матчах.

В других встречах МЮ проигрывал «Ювентусу» (0:1) и «Вест Хэму» (1:3), а вничью играл с «Валенсией» (0:0), «Челси» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (1:1). На данный момент команда Моуриньо занимает в Чемпионате Англии восьмое место.

В лазарете у манкунианцев находится лишь защитник Диогу Далот, который еще не сыграл ни одного матча в текущей АПЛ . Но также под вопросом участие в поединке Маруана Феллаини и Антонио Валенсии.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Борнмут» выиграл пять из шести предыдущих поединков.

Дома у «вишенек» шесть побед в восьми матчах этого сезона.

«Манчестер Юнайтед» выиграл только две из восьми минувших встреч.

Пропустили «красные дьяволы» в семи из восьми предыдущих матчей.

На выезде в АПЛ у МЮ только две победы в семи последних поединках.

у только две победы в семи последних поединках. После выхода в Премьер-лигу «Борнмут» успел сыграть с МЮ шесть матчей. Выиграли «вишенки» лишь в одном. В прошлом сезоне «красные дьяволы» победили на «Олд Траффорде» (1:0), а на «Виталити» (2:0).

Прогноз

«Борнмут» в этом сезоне встречался только с одной топовой командой. «Вишенки» проиграли «Челси» (0:2). Но играли подопечные Хау с «пенсионерами» на выезде, «синие» определенно находятся в лучшей форме, чем МЮ . Учитывая нынешние результаты «Борнмута», «Манчестер Юнайтед» определенно придется несладко.

Наш прогноз – обе забьют за 1.68 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru