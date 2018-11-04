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«Эйбар» – «Алавес»: Видеопрогноз от экспертов

04 ноября 2018, 12:19

 

 

ЭЙБАР

В тяжелом положении оказались «оружейники». Результатами они своих поклонников не радуют. Потерпев поражение в гостевом кубковом матче со «Спортингом» (0:2), команда заметно ухудшила свои шансы на продолжение борьбы в престижном турнире.

Не могут подопечные Хосе Луиса Мендилибара себя в полной безопасности чувствовать и в чемпионате. Лишь три пункта их отделяют от зоны вылета. Безвыигрышная серия «Эйбара» насчитывает три матча. Достаточно регулярно он очки теряет в родных стенах.

У «оружейников» сложилась непростая кадровая ситуация. На поле рискуют не выйти сразу пять футболистов. Последним угодил в лазарет форвард Серхи Энрич.

 

АЛАВЕС

В нынешнем сезоне «уничтожители бобов» выступают отлично. После десяти проведенных туров они закрепились на второй позиции. От «Барселоны» их отделяет лишь один пункт. Местные гранды вынуждены распределять свои силы на нескольких фронтах. Подопечные Абелардо находятся в более выгодном положении. Они сосредоточены на внутренних соревнованиях.

Сыграв дома с «Жироной» (2:2), «Алавес» не утратил шансов на продолжение борьбы в Кубке Испании. Лишь дважды в текущем чемпионате команда подписала капитуляцию. Неплохо выглядят «славные» вдали от дома.

Не так давно повреждения получили центральный полузащитник Мубарак Вакасо и центрбек Чимо Наварро.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Эйбар» проиграл дома один из пяти матчей чемпионата.
  • В четырех из пяти домашних поединков «Эйбар» не забивал больше гола.
  • «Алавес» в четырех из пяти гостевых встреч не отличался больше одного раза.
  • «Алавес» выиграл на выезде три из четырех последних матчей.
  • В семи из восьми последних очных матчей забивала только одна команда.
  • В семи из восьми предыдущих официальных очных встреч не пробивался тотал больше 2.5.

 

Прогноз

В последнее время выглядят предпочтительнее «уничтожители бобов». Они пока претендуют на чемпионский титул. Терять очки в противостояниях с командами, борющимися за выживание, им нежелательно. «Оружейники» находятся не в лучшей форме. Даже в родных стенах они не могут похвастаться выдающимися результатами. Дома «Эйбар» забивает не так много, «Алавес» тоже лишь в одном гостевом поединке отличился больше одного раза.

Наш прогноз – тотал меньше 2.5 за 1.68 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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