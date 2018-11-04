  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.123 10.25 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
ГлавнаяБлогиВсеПроСпорт.ру

«Спартак» - «Урал»: Видеопрогноз от экспертов

04 ноября 2018, 12:21

 

 

СПАРТАК

«Спартак» не так давно лишился Массимо Карреры, с которым выиграл свой последний чемпионский титул. Пока командой руководит Рауль Рианчо, с ним «красно-белые» провели уже три поединка, и ни в одном из них не проиграли. В Лиге Европы в гостях московский клуб отстоял нулевую ничью с «Рейнджерс», а в Премьер-Лиге был близок к тому, чтобы обыграть в гостях «Рубин», но на второй добавленной минуте победу упустил.

Первый успех под руководством испанца случился в матче Кубка России, где «Спартаку» удалось обыграть «Анжи». Единственный в матче гол забил Софиан Ханни в первом тайме, после чего хозяева удержали преимущество до финального свистка. Поединок запомнился еще и выходом в старте Дениса Глушакова, сидевшего в резерве при Каррере – капитана освистывали болельщики, но Рианчо этот факт особо не беспокоит, испанец твердо намерен вернуть игрока в основной состав.

 

УРАЛ

«Урал» очень слабо начал сезон и обитает к моменту старта 13 тура неподалеку от зоны вылета. В активе «шмелей» есть всего 13 очков, что всего на два больше, чем у идущих в зоне переходных матчей «Крыльев Советов». В прошлом туре коллектив Дмитрия Парфенова сыграл дома вничью с «Уфой», хотя имел моменты для победы – чего только стоит удар в штангу после подачи углового в концовке встречи.

В Кубке России в середине недели «Урал» принимал дома «Нижний Новгород» из ФНЛ и в основное время победить не смог – матч закончился нулевой ничьей. В дополнительное время «шмели» дожали соперника – голы Николая Димитрова и Алексея Евсеева вывели «Урал» в четвертьфинал.

Несмотря на неудачи в чемпионате, Парфенову после кубковой встречи выразил доверие президент клуба Григорий Иванов – он заверил наставника в том, что время для исправления ситуации у него есть.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Только в одном из последних шести домашних матчей «Спартак» не пропускал
  • Три последних домашних матча в чемпионате «Спартак» проиграл
  • Только в одном из шести последних матчей в Премьер-Лиге «Урал» не смог забить

 

Прогноз

«Спартак» вполне неплохо провел три последние встречи и взял очки, но игра «красно-белых» по-прежнему далека от идеальной. Проблемы в обороне никуда не делись, над этим аспектом игры Рианчо, или другому специалисту, придется еще много и кропотливо работать. «Урал» находится на краю пропасти, но показывает неплохой футбол, с таким «Спартаком» «шмели» вполне способны побороться даже за три очка, вот только проблемы в обороне вряд ли ми позволят сделать это всухую.

На наш взгляд, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В Лиге Ставок такой исход оценивается коэффициентом 2.10

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
ВсеПроСпорт.ру
БЛОГ
ВсеПроСпорт.ру
Источник: Soccer.Ru
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100