«Спартак» - «Урал»: Видеопрогноз от экспертов

04 ноября 2018, 12:21

СПАРТАК

«Спартак» не так давно лишился Массимо Карреры, с которым выиграл свой последний чемпионский титул. Пока командой руководит Рауль Рианчо, с ним «красно-белые» провели уже три поединка, и ни в одном из них не проиграли. В Лиге Европы в гостях московский клуб отстоял нулевую ничью с «Рейнджерс», а в Премьер-Лиге был близок к тому, чтобы обыграть в гостях «Рубин», но на второй добавленной минуте победу упустил.

Первый успех под руководством испанца случился в матче Кубка России, где «Спартаку» удалось обыграть «Анжи». Единственный в матче гол забил Софиан Ханни в первом тайме, после чего хозяева удержали преимущество до финального свистка. Поединок запомнился еще и выходом в старте Дениса Глушакова, сидевшего в резерве при Каррере – капитана освистывали болельщики, но Рианчо этот факт особо не беспокоит, испанец твердо намерен вернуть игрока в основной состав.

УРАЛ

«Урал» очень слабо начал сезон и обитает к моменту старта 13 тура неподалеку от зоны вылета. В активе «шмелей» есть всего 13 очков, что всего на два больше, чем у идущих в зоне переходных матчей «Крыльев Советов». В прошлом туре коллектив Дмитрия Парфенова сыграл дома вничью с «Уфой», хотя имел моменты для победы – чего только стоит удар в штангу после подачи углового в концовке встречи.

В Кубке России в середине недели «Урал» принимал дома «Нижний Новгород» из ФНЛ и в основное время победить не смог – матч закончился нулевой ничьей. В дополнительное время «шмели» дожали соперника – голы Николая Димитрова и Алексея Евсеева вывели «Урал» в четвертьфинал.

Несмотря на неудачи в чемпионате, Парфенову после кубковой встречи выразил доверие президент клуба Григорий Иванов – он заверил наставника в том, что время для исправления ситуации у него есть.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одном из последних шести домашних матчей «Спартак» не пропускал

Три последних домашних матча в чемпионате «Спартак» проиграл

Только в одном из шести последних матчей в Премьер-Лиге «Урал» не смог забить

Прогноз

«Спартак» вполне неплохо провел три последние встречи и взял очки, но игра «красно-белых» по-прежнему далека от идеальной. Проблемы в обороне никуда не делись, над этим аспектом игры Рианчо, или другому специалисту, придется еще много и кропотливо работать. «Урал» находится на краю пропасти, но показывает неплохой футбол, с таким «Спартаком» «шмели» вполне способны побороться даже за три очка, вот только проблемы в обороне вряд ли ми позволят сделать это всухую.

На наш взгляд, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В Лиге Ставок такой исход оценивается коэффициентом 2.10

Источник: www.vseprosport.ru