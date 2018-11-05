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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.123 10.25 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
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14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
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Что творится на трибунах?

05 ноября 2018, 12:01

Несомненно, и не подлежит обсуждению, что главные события матча всегда происходят на поле. Именно там решается, кому сегодня достанется победа. Но разве события разворачиваются только на газоне? Зачастую красочность трибун доставляет такое же удовольствие, как хорошая игра футболистов, а за особенно яркие моменты можно вообще влюбиться в футбол.

К сожалению еще не придумано ресурса, на котором можно увидеть прямые трансляции с выступления фанатов. И как быть, если хочется знать о всех событиях игры, на поле и вне его? Можно рыскать по просторам интернета в поисках свежих фото и видео, но это крайне сомнительное удовольствие.  В конечном итоге это займет немало времени. Поэтому я решил подготовить топ лучших сообществ в популярной соц.сети по этой теме. Если вы такой же поклонник атмосферы стадионов, вам больше не потребуется искать материалы самостоятельно.

Russian-ultras

Что творится на трибунах?

Можно смело заявить, что вы не найдете лучшего паблика по фанатам России. Помимо хороших фотографий всегда можно найти уникальные интервью с лидерам фан-движений и другой качественный контент. Наверное говорить о том, что это старейший ресурс по теме футбольных фанатов России и вовсе необязательно.

Ultras Old Style

Что творится на трибунах?

Кладезь настоящих ретро фотографий первых фанатов не только России и СНГ, но даже Англии. Хочется узнать как фанаты Торпедо пробили выезд в Тулу в 1998 году? А чем закончился ЧМ-1982 для английских болельщиков? Тогда вам точно стоит посетить эту группу. Могу сказать одно, те фото которые я находил в этом сообществе, не встречал больше нигде. 

Polska Kibolska

Что творится на трибунах?

По-настоящему эксклюзивный материал с польских стадионов. Первая, а возможно и единственная группа на территории российского интернета по этой теме. Не смотря на невысокие результаты польских футбольных клубов, польские трибуны выступают в роли флагмана фанатских сцен. Пропустить такое просто невозможно.

Deutsche Ultras

Что творится на трибунах?

Знаменитое немецкое качество распространяется на все. В том числе на футбольную поддержку. Если вы видели раньше перформансы немецких ультрас, то теперь можете  лицезреть свежие фото и видео ежедневно, потому что ребята из группы  публикуют материалы каждый день и только со свежих матчей.

Ультрас Беларусi

Что творится на трибунах?

Завершая разговор нельзя не упомянуть еще одно сообщество посвященное фанатам соседней братской страны. Если вас манят красочные трибуны Динамо из Минска, БАТЭ или Гомеля, то вам точно придется по вкусу фото отчеты этой группы.  

 

Конечно, краски трибун далеко не главное. Ведь играют команды и на пустых стадионах. Но если в жизни нет «перца», тогда зачем вообще жить?  Без дерби, без флагов, без баннеров и фанатов, разве футбол останется футболом в полном смысле слова?

Roger Young
АВТОР
Roger Young
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Источник: Soccer.Ru
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Землянин
Землянин
   457 / 801
07 ноября в 01:54
Жесть )))
spartach n1
spartach n1 ответил Землянин
   7 / 801
05 ноября в 16:48
У меня 5 картинок видно в этой статье )
Вот теперь и у меня появились,значит не зря сигнализировал )
Roger Young
Roger Young ответил Землянин
   621 / 801
05 ноября в 16:17
У меня 5 картинок видно в этой статье )
это потому что я их перезалил
Землянин
Землянин ответил spartach n1
   457 / 801
05 ноября в 16:10
У меня 5 картинок видно в этой статье )
spartach n1
spartach n1
   7 / 801
05 ноября в 13:09
Майк,чета последние три картинки не отрылись,может это только у меня ?
Мне наш лучший город земли нравится :

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