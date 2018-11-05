Что творится на трибунах?

05 ноября 2018, 12:01

Несомненно, и не подлежит обсуждению, что главные события матча всегда происходят на поле. Именно там решается, кому сегодня достанется победа. Но разве события разворачиваются только на газоне? Зачастую красочность трибун доставляет такое же удовольствие, как хорошая игра футболистов, а за особенно яркие моменты можно вообще влюбиться в футбол.

К сожалению еще не придумано ресурса, на котором можно увидеть прямые трансляции с выступления фанатов. И как быть, если хочется знать о всех событиях игры, на поле и вне его? Можно рыскать по просторам интернета в поисках свежих фото и видео, но это крайне сомнительное удовольствие. В конечном итоге это займет немало времени. Поэтому я решил подготовить топ лучших сообществ в популярной соц.сети по этой теме. Если вы такой же поклонник атмосферы стадионов, вам больше не потребуется искать материалы самостоятельно.

Можно смело заявить, что вы не найдете лучшего паблика по фанатам России. Помимо хороших фотографий всегда можно найти уникальные интервью с лидерам фан-движений и другой качественный контент. Наверное говорить о том, что это старейший ресурс по теме футбольных фанатов России и вовсе необязательно.

Кладезь настоящих ретро фотографий первых фанатов не только России и СНГ , но даже Англии. Хочется узнать как фанаты Торпедо пробили выезд в Тулу в 1998 году? А чем закончился ЧМ -1982 для английских болельщиков? Тогда вам точно стоит посетить эту группу. Могу сказать одно, те фото которые я находил в этом сообществе, не встречал больше нигде.

По-настоящему эксклюзивный материал с польских стадионов. Первая, а возможно и единственная группа на территории российского интернета по этой теме. Не смотря на невысокие результаты польских футбольных клубов, польские трибуны выступают в роли флагмана фанатских сцен. Пропустить такое просто невозможно.

Знаменитое немецкое качество распространяется на все. В том числе на футбольную поддержку. Если вы видели раньше перформансы немецких ультрас, то теперь можете лицезреть свежие фото и видео ежедневно, потому что ребята из группы публикуют материалы каждый день и только со свежих матчей.

Завершая разговор нельзя не упомянуть еще одно сообщество посвященное фанатам соседней братской страны. Если вас манят красочные трибуны Динамо из Минска, БАТЭ или Гомеля, то вам точно придется по вкусу фото отчеты этой группы.

Конечно, краски трибун далеко не главное. Ведь играют команды и на пустых стадионах. Но если в жизни нет «перца», тогда зачем вообще жить? Без дерби, без флагов, без баннеров и фанатов, разве футбол останется футболом в полном смысле слова?