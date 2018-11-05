«Эспаньол» – «Атлетик»: Прогноз от экспертов

05 ноября 2018, 13:43

ЭСПАНЬОЛ

Если в прошлом чемпионате «Эспаньол» был ближе к борьбе за выживание, то в этом он является участником борьбы за место в еврокубках. Каталонцы показывают великолепные результаты, периодически оказываясь даже на лигочемпионовских позициях.

К этому туру «Эспаньол» подошел на пятом месте, хотя мог быть выше. «Попугаи» в минувшем матче Ла Лиги пропустили на последних минутах от «Вальядолида» (1:1). После этого «Эспаньол» успел проиграть «Кадису» в Кубке Испании (1:2), но ранее каталонцы демонстрировали очень хорошие результаты.

Особенно дома, где «бело-синие» победили во всех четырех встречах. В частности, обыграл «Эспаньол» «Валенсию» (2:0), «Леванте» (1:0), «Эйбар» (1:0) и «Вильярреал» (3:1).

Травмирован у «попугаев» основной полузащитник Эрнан Перес, имеющий проблемы с подколенным сухожилием. Также под вопросом участие защитника Налдо Перейры.

АТЛЕТИК БИЛЬБАО

«Атлетик» уже второй сезон подряд околачивается во второй части турнирной таблицы, находясь на 16 месте. И это после того, как клуб стабильно являлся участником еврокубков от Испании. К поединку с «Эспаньолом» «Атлетик» подходит с девятиматчевой безвыигрышной серией, на протяжении которой баски целых семь раз сыграли вничью.

На выезде «Атлетик» разошелся миром во всех четырех поединках этого сезона. Команда Бериццо поделила очки с «Бетисом» (2:2), «Барсой» (1:1), «Эйбаром» (1:1) и «Райо Вальекано» (1:1).

Травмированных у «Атлетика» нет, но сразу три игрока не попали в заявку на матч. Это Перу Ноласкоайн, Андер Итурраспе и Горка Гурусета.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Эспаньол» победил дома во всех пяти предыдущих поединках Ла Лиги.

Ставка «тотал меньше 2,5» сыграла в семи из десяти матчей «Эспаньола» в текущем чемпионате.

Безвыигрышная серия «Атлетика» достигла девяти встреч. При этом семь из этих матчей баски сыграли вничью.

Все четыре последних гостевых поединка «Атлетика» завершились мировым исходом, и в трех из них был зафиксирован счет (1:1).

В очном противостоянии «Эспаньола» и «Атлетика» перевеса нет ни в одной из команд. Обе поочередно обыгрывают друг друга. В минувшем сезоне каталонцы дома сыграли с басками (1:1), но на выезде выиграли (1:0).

Прогноз

В целом, здесь интересно посмотреть, какая из серий команд может продлиться. Или выигрышная домашняя «Эспаньола», или гостевая ничейная «Атлетика». Однако совсем не исключено, что гости здесь не проиграют, хотя каталонцы должны оправдать свой статус фаворита. В любом случае предстоящий матч не должен получиться результативным. «Эспаньол» и «Атлетик» являются осторожными командами.

Наш прогноз – Эспаньол не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.61 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru