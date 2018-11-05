«Анжи» - «Енисей»: Прогноз от экспертов

05 ноября 2018, 13:44

АНЖИ

«Анжи» в первой трети чемпионата продемонстрировал, что к чему-то большему, чем борьба за выживание, команда пока не готова. Однако, даже такая цель для «орлов» выглядит сейчас практически недостижимой – несмотря на все старания Магомеда Адиева, игра его команды, мягко говоря, с трудом соответствует уровню Премьер-Лиги. Сейчас «Анжи» идет на 15-м месте и опережает своего сегодняшнего соперника на четыре балла.

ЕНИСЕЙ

«Енисей» не «попал» в турнир и до сих пор не может набрать форму, что повлекло за собой отставку Дмитрия Аленичева. Красноярский клуб занимает последнее место в таблице и уступает соседу сверху в лице «Анжи» четыре балла, а от зоны переходных матчей отстает на пять очков. В последних двух матчах «Енисей» играл с «Локомотивом» и обе встречи ему крупно проиграл – в чемпионате 0:3, а в Кубке России счет 4:1 отправил «железнодорожников» в следующий раунд.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Три из четырех домашних матчей этого сезона «Анжи» проиграл

В трех последних матчах «Анжи» не забивает

Только в одном матче из 12 в этом сезоне «Енисей» смог забить больше одного гола

Прогноз

«Анжи» после нескольких удачных матчей вновь попал в полосу неудач и опустился на предпоследнее место. «Орлы» не показывают качественной игры и по-прежнему слабо напоминают команду, «выстреливая» лишь по большим праздникам. «Енсией» показывает более содержательный футбол, но никак не может зацепиться за победу, отстав уже на пять баллов от зоны переходных матчей.

Поражение в поединке с «Анжи» будет смерти подобно для «Енисея», поэтому гости наверняка отдадут все силы ради результата, а как известно, в таких важных матчах очень редко забивается много голов, с большой долей вероятности, судьба матча решит один забитый мяч.

Мы считаем, что гости не проиграют и поединок не будет результативным. Прогноз – победа «Енисея» или ничья с тоталом меньше (3.5) голов. В БК Марафон такой исход предлагается с коэффициентом 1.60

Источник: www.vseprosport.ru