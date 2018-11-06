«Порту» - «Локомотив»: Видеопрогноз от экспертов

06 ноября 2018, 10:55

ПОРТУ

«Порту» мощно проводит сезон в чемпионате Португалии и после девяти туров возглавляет таблицу с 21 очком в активе. Однако, преимущество «драконов» над конкурентами пока минимальное – вторая «Брага» отстает от них только по дополнительным показателям. В прошлом туре «Порту» гостил на Мадейре, где легко обыграл местный «Маритиму» со счетом 2:0 – столь легкими тремя очками был удивлен даже Серджиу Консейсау, который привык вырывать очки на «Душ Баррейруш».

«Драконы» являются лидером группы «D», имея в активе после трех матчей семь очков. В московском поединке «Порту» столкнулся с трудностями, но индивидуальное мастерство и грубые ошибки в обороне «Локомотива» позволили ему разжиться тремя очками. Однако, ситуацию спокойной для «драконов» назвать нельзя – второй «Шальке» имеет на два балла меньше, третий «Галатасарай» отстает на три очка. Травмированным остается только Венсан Абубакар, других проблем у Консейсау с подбором игроков нет.

ЛОКОМОТИВ М

«Локомотив» постепенно набирает форму и уже выглядит гораздо мощнее, чем на старте сезона. В данный момент «железнодорожники» идут в таблице вторыми и на семь очков уступают лидеру «Зениту». Рывок на вторую строчку удалось осуществить в прошлом туре, где «Локомотив» обыграл дома «Арсенал» со счетом 3:1, полностью переиграв соперника.

Однако, Юрия Семина удовлетворил лишь второй тайм, по его мнению, в первой половине чемпион России сыграл ниже своих возможностей.

В Лиге Чемпионов дела у «Локо» идут не лучшим образом, если не сказать провально – после трех туров клуб не имеет ни одного очка и занимает последнее место. В домашнем матче с «Порту» российский клуб уже выглядел гораздо лучше, чем в предыдущих двух поединках, но подвела оборона и матч в итоге был проигран.

Хорошей новостью для «Локомотива» стало возвращение Федора Смолова и Джефферсона Фарфана, которые способны добавить мощи команде в атаке.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одном из трех матчей нынешней Лиги Чемпионов «Порту» не пропускал

Только в одном из последних пяти домашних матчей в Лиге Чемпионов «Порту» смог не пропустить

«Локомотив» не смог отличиться голом только в одном матче из последних десяти

Прогноз

«Порту» в данный момент является лидером группы и имеет отличные шансы пробиться в плей-офф, но гарантией семь очков назвать конечно нельзя. В Москве «драконы» сыграли удачно, но во многом результат был добыт благодаря индивидуальным ошибкам «железнодорожников», в целом же подавляющего преимущества у португальцев не было.

«Локомотив» значительно прибавил в качестве футбола за последнее время и сейчас вполне способен оказать яростное сопротивление «Порту», тем более, что отступать россиянам уже некуда. Фаворитом смело можно назвать хозяев – они наверняка будут играть активно и снова найдут ошибки «Локомотива» в обороне, но и к мощным атакующим действиям чемпиона России им наверняка следует подготовиться.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.96

Источник: www.vseprosport.ru