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«Монако» – «Брюгге»: Видеопрогноз от экспертов

06 ноября 2018, 10:58

 

 

МОНАКО

Ничья в Бельгии практически лишила «Монако» шансов на продолжение борьбы за выход в следующий раунд Лиги Чемпионов. Теперь «монегаски» отстают от второго «Атлетико» на целых пять очков. Однако теоретическая вероятность на успешное для «Монако» завершение группового этапа все еще есть. Для этого нужно, чтобы «Боруссия» отобрала очки на выезде у «Атлетико». Но и команде Тьерри Анри нельзя допустить неудачу в этом матче.

Проблема в том, что «Монако» не может выиграть на протяжении уже 14 поединков во всех турнирах, и не помогло этому даже назначение звездного француза. После ничьи с «Брюгге», «Монако» разошелся миром дома с «Дижоном» (2:2), а потом проиграл на выезде «Реймсу» (0:1). «Красно-белые» занимают лишь 19-е место в Лиге 1.

Травмированных у «Монако» нет, но под вопросом участие в матче целого ряда игроков, среди которых вратарь Даниэль Субашич, Джибриль Сидибе, Жан-Эде Аолу, Стеван Йоветич, Пьетро Пеллегри и Рони Лопеш.

 

БРЮГГЕ

Что применительно для «Монако», в этой ситуации подходит и для «Брюгге». «Черно-синим» для выхода в следующий раунд тоже нужен успех «Боруссии» и победа в этом матче. Команда Ивана Леко в своем чемпионате находится не на предпоследнем, а на втором месте, однако сейчас она притормозила. За последние семь поединков «Брюгге» выиграл только раз. После домашней ничьи с «монегасками», «Брюгге» разошелся миром с «Сент-Трюйденом» (2:2), «Генком» (1:1) и разгромил «Остенде» (4:0).

Что пугает поклонников команды, так это ужасающая серия бельгийского клуба в Лиге Чемпионов. «Брюгге» не выигрывает в этом турнире уже 13 поединков, 11 из которых «черно-синие» проиграли.

Травмирован у «Брюгге» сейчас лишь Йелле Воссен.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Безвыигрышная серия «Монако» равна 14 матчам.
  • В Лиге Чемпионов «монегаски» не могут выиграть 11 поединков подряд.
  • «Брюгге» победил лишь в одной из семи минувших встреч.
  • На выезде «Брюгге» не удается победить уже пять матчей кряду.
  • Безвыигрышная серия «черно-синих» в Лиге Чемпионов равна 13 встречам, 11 из которых бельгийцы проиграли.
  • До матча в прошлом туре ЛЧ (1:1), «Монако» и «Брюгге» играли еще в сезоне 1988/89. Тогда бельгийцы выиграли дома (1:0), но на выезде уступили «монегаскам» (1:6).

 

Прогноз

В целом, в этом поединке сойдутся два неудачника Лиги Чемпионов, которым очень нужно выиграть в данном матче. «Брюгге» плохо выступает на выезде, ухудшив свои результаты даже в родном чемпионате. Но зато бельгийцы в гостях забили почти во всех встречах этого сезона. Учитывая, что «Монако» тоже более-менее стабильно забивает дома, здесь ждать голов.

Наш прогноз – тотал больше 2.5 за 1.74 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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