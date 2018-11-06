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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.126 10.00 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
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«Наполи» - ПСЖ: Видеопрогноз от экспертов

06 ноября 2018, 10:59

 

 

НАПОЛИ

«Наполи» имел прекрасный шанс сходу возглавить группу С. В белградском матче итальянцы считались явными фаворитами, но та встреча завершилась скучными нулями. Во втором туре команда Карло Анчелотти прыгнула выше головы. Во-первых, не пропустила от финалиста Лиги Чемпионов – «Ливерпуля» с его убойным атакующим трио Салах-Мане-Фирмино. Во-вторых, так страстно желала выиграть, что забила под занавес поединка.

В Париж «партенопеи» приехали с превосходным показателем пропущенных мячей - ноль. Две недели назад мы прогнозировали, что сухая серия вице-чемпиона Италии прервется на «Парк де Пренс». Ставка зашла досрочно благодаря голам Лоренцо Инсинье и Марио Руи (в свои ворота).

В чемпионате страны хозяева после 11 туров имеют одинаковое количество очков с «Интером» (по 25), но располагаются в турнирной таблице не только под «нерадзурри», но и «бьянконери». На выходных они разгромили на «Сан-Паоло» «Эмполи» (5:1).

 

ПСЖ

ПСЖ считался основным конкурентом «Ливерпуля» в борьбе за первое место в квартете С. С личной встречи этих клубов начался основной сезон Лиги Чемпионов. Игра получилась захватывающей и завершилась по законам кинематографического триллера. При счете 2:2 Роберто Фирмино склонил чащу весов в пользу «красных».

Во втором туре чемпион Франции набрал три очка, разгромив лучшую команду Сербии – «Црвену Звезду». В поединке на «Парк де Пренс» хозяева отличились шесть раз, а гости отметились голом престижа. Две недели назад парижане проводили ключевую битву с неаполитанцами. Анхель Ди Мария нанес точный удар незадолго до финального свистка, что привело к дележке очков и проходу еще одной нашей ставки – двойной шанс первых с «обе забьют (да)».

Пока французы – третьи в группе Лиги Чемпионов и первые в Лиге1. Во внутреннем первенстве у них 100%-й результат, 12 побед. Последняя зафиксирована в ночном матче со вторым «Лиллем» (2:1). Ориентировочные составы здесь. 

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • ПСЖ проигрывал на выезде в ЛЧ-2018/19.
  • В статистике ПСЖ есть все типы исходов.
  • Во всех матчах ПСЖ проходила ставка «обе забьют(да)».
  • «Наполи» еще не проигрывал в ЛЧ-2018/19.
  • «Наполи» пропускал в одном матче из трех.
  • У ПСЖ трижды, у «Наполи» дважды голы забивались после 76-й минуты.
  • В октябре эти команды сыграли 2:2 на «Парк де Пренс».

 

Прогноз

В этом поединке букмекеры не выделяют фаворита. Чье-то поражение значительно снизит шансы на выход из группы. ПСЖ несколько сбавил обороты в Лиге1. Ожидаем, что накопившаяся энергия выплеснется на газоне «Сан-Паоло». Уверены, игра будет результативной, в стиле современных парижан.

Прогнозируем, что гости не проиграет с «обе забьют(да) и ставим на это с котировкой 2.10 в БК 1хСтавка. В качестве второй ставки предлагаем гол после 76-й минуты с котировкой 1.83 в той же букмекерской конторе.

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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