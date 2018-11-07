ЦСКА - «Рома»: Видеопрогноз от экспертов

07 ноября 2018, 10:49

ЦСКА

ЦСКА после масштабного обновления не потерял сильно в классе – Виктору Гончаренко удалось из молодежи сделать вполне боеспособную команду. Сейчас «армейцы» находятся на пятой строчке в таблице и отстают от зоны Лиги Чемпионов на три балла. В прошлом туре ЦСКА не смог обыграть в гостях «Динамо», закончив матч нулевой ничьей.

Наставник «армейцев» в интервью назвал этот результат потерей двух очков, но вряд ли в том матче команда наиграла на все три балла.

В Лиге Чемпионов ЦСКА уже смог преподнести большой сюрприз, обыграв во втором туре мадридский «Реал» со счетом 1:0 на своем поле. В активе команды Гончаренко в данный момент есть четыре балла, что всего на два меньше, чем у лидеров «Ромы» и «Реала». В Риме российский клуб не смог взять очки, проиграв 0:3, и теперь ему остается уповать на поддержку родных трибун в борьбе с итальянцами в Москве.

РОМА

«Рома» крайне нестабильна в нынешнем сезоне – коллектив Эусебио Ди Франческо только девятый в Серии А и уже отстает от зоны Лиги Чемпионов на пять баллов. В прошлом туре «волки» встерчались в гостях с «Фиорентиной» и были в шаге от очередного провала, но спас команду Алессандро Флоренци, удачно сыграв в чужой штрафной.

Ничья 1:1 мало что дала «Роме», но и на большее она никак не наиграла, «фиалки» грамотно оборонялись и не раз вскрывали не самую стабильную оборону римского клуба.

В первом туре группового этапа Лиги Чемпионов «Рома» была разгромлена в Мадриде «Реалом» со счетом 0:3, нос могла реабилитироваться уже в следующем туре, поиздевавшись 5:0 над чешской «Викторией» в Риме. В прошлом туре римляне разгромили и ЦСКА со счетом 3:0, смотрелись все так же мощно в атаке и на удивление были стабильны в обороне. «Рома» вместе с «Реалом» лидируют в группе с шестью очками, опережая «армейцев» на два балла.

Не приедут в Москву Даниеле Де Росси и Диего Перотти, а вот Джастин Клюйверт восстановился и может усилить игру своей команды со скамейки.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одном из трех предыдущих матчей между клубами было забито менее трех голов

ЦСКА не смог забить только в одном из трех матчей в нынешней Лиге Чемпионов

не смог забить только в одном из трех матчей в нынешней Лиге Чемпионов Только в одном из последних четырех матчей «Рома» не пропускала

Прогноз

ЦСКА все еще может себя комфортно чувствовать в группе, но если «армейцы» намерены выходить в плей-офф, им необходимо сегодня обыгрывать «Рому». Сделать это будет не так-то просто, но команда Гончаренко победой над «Реалом» уже доказала всем, что ставит перед собой самые высокие цели.

Римляне обладают очень мощной линией атаки, но оборона «Ромы» является ее самым слабым местом, в которое бьют ее соперники в Серии А практически в каждом туре, и в большей части случаев успешно.

По нашему мнению, матч будет результативным. Прогноз – тотал больше (2.5) голов. В Лиге Ставок такой исход оценивается коэффициентом 1.86

Источник: www.vseprosport.ru