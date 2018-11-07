«Валенсия» – «Янг Бойз»: Видеопрогноз от экспертов

07 ноября 2018, 10:51

ВАЛЕНСИЯ

«Валенсия» является одной из самых миролюбивых команд в этом сезоне. «Летучие мыши» со старта сыграли уже 15 поединков, но сразу десять из них завершились ничьими. Выиграли подопечные Марселино Тораля при этом только дважды, проиграв остальные три встречи. Похожая картина у «Валенсии» в Лиге Чемпионов с той лишь разницей, что победить испанцы здесь еще не успели. «Валенсия» разошлась миром с МЮ (0:0) и «Янг Бойз» (1:1), а также уступила «Ювентусу» (0:2).

Несмотря на это, шансы на выход в следующий раунд у «Валенсии» все еще хорошие, поскольку с «Юнайтед» команда Тораля будет играть дома. Однако испанцам обязательно нужно обыгрывать «Янг Бойз», хотя при этом «летучие мыши» забили только один гол в шести последних матчах ЛЧ .

Травмированы у «Валенсии» Денис Черышев и Кристиано Пиччини, а вот Даниэль Парехо уже начал тренировки в общей группе.

ЯНГ БОЙЗ

У «Янг Бойз» шансы на выход в следующий раунд тоже есть, однако календарь у швейцарцев более пугающий. В пятом туре «пчелам» предстоит осуществить поездку на «Олд Траффорд», а в заключительном матче «Янг Бойз» ожидает домашняя встреча с «Юве». В матчах с англичанами и итальянцами в этом турнире «пчелы» дважды проиграли по 0:3, заработав единственное очков в дуэли с «Валенсией» (1:1).

После этого «Янг Бойз» выиграл три матча подряд, победив «Сьон» (3:2), «Стад Нион» (1:0) и «Грассхоппер» (3:0). Да и вообще в родном первенстве «желто-черные» идут первыми с отрывом в 11 очков. Однако в ЛЧ «Янг Бойз» выиграл только один из семи последних матчей.

Точно не выйдет на поле у швейцарской команды только защитник Грегори Вютрих. Повреждение есть также у хавбека Джордана Лотомбы.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Валенсия» выиграла только один из семи последних матчей.

В Лиге Чемпионов «Валенсия» не может победить уже шесть поединков, забив у них только один гол.

В девяти из десяти минувших встреч «Валенсии» сыграла ставка «тотал меньше 2,5».

«Янг Бойз» не проигрывает пять матчей подряд.

В Лиге Чемпионов «Янг Бойз» на выезде проиграл восемь из девяти предыдущих поединков.

Ставка «тотал больше 2,5» сыграла в семи из десяти последних встреч «Янг Бойз».

Прогноз

Этот матч на данный момент является решающим для «Валенсии» и «Янг Бойз» в текущей Лиге Чемпионов. Выигравшему его, если и не удастся выйти в следующий раунд ЛЧ , то эта команда хотя бы существенно улучшит свои шансы на попадание в весеннюю часть ЛЕ . Марселино Тораль вряд ли станет изменять своему стилю и построит игру команды от защиты. Для «Янг Бойз» - это тоже не время рисковать.

Наш прогноз – победа Валенсии и тотал меньше 4.5 за 1.81 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru