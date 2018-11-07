«Ювентус» – «Манчестер Юнайтед»: Видеопрогноз от экспертов

07 ноября 2018, 10:55

ЮВЕНТУС

«Ювентус» сейчас смотрится мощнее практически любого гранда в Европе. Разве что «Манчестер Сити» может соревноваться с итальянцами по уровню результатов, которые они показывают. «Старая синьора» выиграла 13 из 14 поединков в этом сезоне, оторвавшись от ближайших преследователей в Серии А на шесть очков, а в Лиге Чемпионов практически обеспечила себе выход в следующий раунд.

В евротурнире «Юве» за три матча не пропустил ни одного мяча, обыграв «Валенсию» (2:0), разгромив «Янг Бойз» (3:0) и минимально победив МЮ на «Олд Траффорд» (1:0). Еще одной победы над англичанами «старой синьоре» вполне хватит для того, чтобы обеспечить себе первое место в турнире за два тура до окончания группового этапа.

Сыграть за «Юве» в матче против МЮ не сможет Эмре Джан. Это не самая большая потеря для «старой синьоры», но кроме него под вопросом Мойзе Кин, Дуглас Коста, Федерико Бернардески и Блез Матюиди. Эти футболисты для «Юве» более важные.

МАНЧЕСТЕР ЮН

«Манчестер Юнайтед» с трудом, но выиграл в чемпионате матчи с «Борнмутом» (2:1) и «Эвертоном» (2:1), благодаря чему манкунианцы поднялись на седьмую строчку. Однако в данный момент остается только догадываться, что случилось с известной обороной Моуриньо. «Красные дьяволы» пропустили во всех пяти предыдущих матчах. В этих встречах МЮ победил «Ньюкасл» (3:2), сыграл вничью с «Челси» (2:2) и уступил «Ювентусу» (0:1).

В Лиге Чемпионов у «Юнайтед» в концовке могут появиться серьезные проблемы. «Красные дьяволы» находятся на второй строчке в группе, но в активе в англичан только четыре очка. Добыли их подопечные Моуриньо в гостевом матче с «Янг Бойз» (3:0) и домашнем с «Валенсией» (0:0). Если «Валенсия» у «Янг Бойз» выиграет, в последнем туре МЮ может ожидать очень сложное испытание в Испании.

Не появится в этой встрече Диогу Далота и, скорее всего, Ромелу Лукаку. Однако Феллаини и Валенсия уже занимаются в общей группе.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Ювентус» выиграл 13 из 14 последних матчей.

Дома «Ювентус» четыре из пяти минувших поединков выиграл с разницей в два мяча.

Дома «Ювентус» выиграл пять из шести предыдущих встреч.

«Манчестер Юнайтед» пропустил во всех пяти последних поединках.

В Лиге Чемпионов у МЮ только две победы в семи минувших матчах.

только две победы в семи минувших матчах. Этот матч станет 14-м по счету между МЮ и «Ювентусом» и седьмым поединком между этими командами в Турине. Первые четыре встречи дома «старая синьора» МЮ выиграла, но последние два матча для итальянцев завершились неудачно. В 99-м году «Юве» проиграл на «Делле Альпи» (2:3), а в 2003 и вовсе (0:3).

Прогноз

Судя по всему, Жозе Моуриньо снова изберет защитную тактику, постаравшись минимально одолеть «Ювентус» на его поле. Однако «старая синьора» сейчас гораздо мощнее, да и в защите играет великолепно. В текущей Лиге Чемпионов итальянцы еще не пропускали. В отличной форме Дибала – четыре гола в двух матчах, должен появиться Роналду.

Наш прогноз – победа Ювентуса в 1-2 гола за 2.21 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru