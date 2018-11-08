«Спартак» - «Рейнджерс»: Видеопрогноз от экспертов

08 ноября 2018, 11:01

СПАРТАК

«Спартак» неудачно начал сезон и сейчас в Премьер-Лиге занимает лишь шестое место. За 13 туров «красно-белые» взяли лишь 19 очков, а это уже на четыре меньше, чем у идущего в зоне Лиги Чемпионов «Краснодара». Пока руководство «Спартака» определяется с кандидатурой нового наставника, командой руководит Рауль Рианчо, с которым она проиграла в прошлом туре дома «Уралу» со счетом 1:2, потерпев уже четвертое поражение в сезоне.

Ровно как и в Премьер-Лиге, «Спартак» неудачно играет и в Лиге Европы, где пока находится на последнем месте с двумя очками. Поражение от «Рейнджерс» легко может поставить крест на шансах команды оказаться в плей-офф, поэтому Рианчо пообещал, что в этом поединке «красно-белые» сыграют в атакующем ключе и будут биться только за три очка.

РЕЙНДЖЕРС

«Рейнджерс» пока не в состоянии составить серьезную конкуренцию «Селтику», но держится на приемлемом расстоянии и пока не потерял шансов на чемпионство. Между командой Стивена Джеррарда и «Селтиком» есть всего четыре балла, а первому «Хартсу» она уступает пять очков. В прошлом туре «джерс» обыграл «Сент-Миррен» со счетом 2:0 в гостях, продавив соперника в последние 10 минут.

В Москву Джеррард взял с собой нескольких игроков из резервного состава - Дапо Мебуд и Робби МакКрори могут дебютировать с Лиге Европы и удивить российскую публику. В целом, бывший капитан «Ливерпуля» доверяет молодежи и не боится использовать неопытных игроков в важных матчах, что пока не сказывается отрицательно на игре команды.

Единственным неудобством, по мнению Джеррарда, стал длительный перелет, в конце лета в Уфе «джерс» едва из-за этого не потерял билет в групповой этап.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одном из последних семи домашних матчей «Спартак» не пропускал

Только в одном из трех матчей нынешней Лиги Европы «Спартак» не пропускал

Только в одном из пяти последних выездных матчей в Лиге Европы «Рейнджерс» не забивал

Прогноз

«Спартак» имеет явные проблемы в обороне – то, что творят защитники при оборонительных действиях, наверняка снится в кошмарах болельщикам команды. Однако, у «красно-белых» есть и свои сильные стороны – опыт, спортивная злость, да в конце концов и класс.

«Рейнджерс» дома сыграл осторожно, так наверняка начнет действовать и в московском матче, пытаясь поразить ворота соперника на контратаках, которые «джерс» исполняет великолепно. «Спартак» пойдет вперед и будет рисковать, что даст гостям шанс для контратак, поэтому есть смысл рассчитывать на голы в этом поединке.

На наш взгляд, матч будет результативным. Прогноз – тотал больше (2.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.95

Источник: www.vseprosport.ru