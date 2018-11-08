«Бордо» - «Зенит»: Видеопрогноз от экспертов

08 ноября 2018, 11:05

БОРДО

«Бордо» провалился на старте нынешнего сезона, и по сей день «жирондинцы» не могут прийти в себя. Отставка Густавой Пойета отрицательно сказалась на игре клуба – сейчас «Бордо» только 11-й в Лиге 1 и отстает от зоны еврокубков на шесть баллов. Однако, последний матч против «Лиона» у коллектива Эрика Бедуэ получился – «жирондинцы» вырвали одно очко и играли намного лучше соперника, что отметил и сам наставник, сокрушавшийся после игры о массе упущенных моментов.

В Лиге Европы «Бордо» имеет последний шанс зацепиться за выход из группы, поражение, или даже ничья, лишат французов такой возможности. Сейчас команда имеет ноль баллов и довольно сомнительные перспективы, но в свете последней игры с «Лионом» можно смело сказать, что окончательно «Бордо» себя в этом турнире еще не похоронил.

ЗЕНИТ

«Зенит» в данный момент является самой стабильной командой российской Премьер-Лиги – команда под руководством Сергея Семака допускает время от времени ошибки, но выступает куда боле успешно, чем остальные претенденты на «золото». Это отражается и в турнирной таблице, где «Зенит» лидирует, опережая второй «Локомотив» на семь баллов.

В прошлом туре «сине-бело-голубые» обыграли дома «Ахмат» со счетом 1:0, доигрывая матч в меньшинстве из-за удаления Леандро Паредеса, за которое Семак пообещал его наказать.

В группе Лиги Европы «Зенит» чувствует себя довольно уверенно – первое место и семь набранных очков. Однако, вопрос с выходом в плей-офф решенным россиянам считать еще нельзя – вторая «Славия» находится на расстоянии одного балла, а третий «Копенгаген» имеет на три очка меньше.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одном из предыдущих трех матчей «Бордо» не смог забить

Только в одном из последних восьми домашних матчей «бордо» не забивал

«Зенит» смог остаться сухим только в одном из последних четырех выездных матчей

Прогноз

«Бордо» на этой неделе пережил знаменательное событие – клуб приобрела американская компания, готовая инвестировать в новые приобретения и в его развитие. Это обстоятельство наверняка поможет игрокам чувствовать себя спокойнее, а выездная ничья с «Лионом» и качественный футбол, показанный в том матче, должны придать «жирондинцам» веру в свои силы.

Играть хозяева обязаны только на победу и в линии атаки у них есть талантливые игроки, способные вновь пробить оборону «Зенита», чем команда наверняка и займется с первых секунд.

Мы считаем, что сухими гости не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал «Бордо» больше одного гола. В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 1.67

Источник: www.vseprosport.ru