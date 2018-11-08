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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.126 10.00 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
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«Бордо» - «Зенит»: Видеопрогноз от экспертов

08 ноября 2018, 11:05

 

 

БОРДО

«Бордо» провалился на старте нынешнего сезона, и по сей день «жирондинцы» не могут прийти в себя. Отставка Густавой Пойета отрицательно сказалась на игре клуба – сейчас «Бордо» только 11-й в Лиге 1 и отстает от зоны еврокубков на шесть баллов. Однако, последний матч против «Лиона» у коллектива Эрика Бедуэ получился – «жирондинцы» вырвали одно очко и играли намного лучше соперника, что отметил и сам наставник, сокрушавшийся после игры о массе упущенных моментов.

В Лиге Европы «Бордо» имеет последний шанс зацепиться за выход из группы, поражение, или даже ничья, лишат французов такой возможности. Сейчас команда имеет ноль баллов и довольно сомнительные перспективы, но в свете последней игры с «Лионом» можно смело сказать, что окончательно «Бордо» себя в этом турнире еще не похоронил.

 

ЗЕНИТ

«Зенит» в данный момент является самой стабильной командой российской Премьер-Лиги – команда под руководством Сергея Семака допускает время от времени ошибки, но выступает куда боле успешно, чем остальные претенденты на «золото». Это отражается и в турнирной таблице, где «Зенит» лидирует, опережая второй «Локомотив» на семь баллов.

В прошлом туре «сине-бело-голубые» обыграли дома «Ахмат» со счетом 1:0, доигрывая матч в меньшинстве из-за удаления Леандро Паредеса, за которое Семак пообещал его наказать.

В группе Лиги Европы «Зенит» чувствует себя довольно уверенно – первое место и семь набранных очков. Однако, вопрос с выходом в плей-офф решенным россиянам считать еще нельзя – вторая «Славия» находится на расстоянии одного балла, а третий «Копенгаген» имеет на три очка меньше.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Только в одном из предыдущих трех матчей «Бордо» не смог забить
  • Только в одном из последних восьми домашних матчей «бордо» не забивал
  • «Зенит» смог остаться сухим только в одном из последних четырех выездных матчей

 

Прогноз

«Бордо» на этой неделе пережил знаменательное событие – клуб приобрела американская компания, готовая инвестировать в новые приобретения и в его развитие. Это обстоятельство наверняка поможет игрокам чувствовать себя спокойнее, а выездная ничья с «Лионом» и качественный футбол, показанный в том матче, должны придать «жирондинцам» веру в свои силы.

Играть хозяева обязаны только на победу и в линии атаки у них есть талантливые игроки, способные вновь пробить оборону «Зенита», чем команда наверняка и займется с первых секунд.

Мы считаем, что сухими гости не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал «Бордо» больше одного гола. В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 1.67

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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