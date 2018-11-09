«Фрозиноне» - «Фиорентина»: Прогноз от экспертов

09 ноября 2018, 12:34

ФРОЗИНОНЕ

«Фрозиноне» долгое время не мог освоиться в Серии А, проигрывая матч за матчем. Оборону «канареек» без труда вскрывает каждый соперник, наиболее сокрушительное поражение они потерпели от «Сампдории» на своем поле – тогда Марко Спортьелло пять раз вынимал мяч из собственных ворот.

Сейчас «Фрозиноне» стал играть немного лучше, но по-прежнему находится в зоне вылета – шесть очков и предпоследнее место, это все достижения «канареек» в нынешнем сезоне.

В прошлом туре «Фрозиноне» вырвал нулевую ничью у «Пармы», но мог бы рассчитывать и на большее, ведь с 61-й минуты «крестоносцы» играли в меньшинстве. «Канарейки» не проигрывают уже три матча, но пока такой серии для выхода из зоны вылета недостаточно.

После 11 туров последовала очередная отставка среди аутсайдеров, на этот раз лишился должности Аурелио Андреацолли из «Эмполи». Таким образом, Морено Лонго остается единственным наставником, кто сохранил свою должность среди всех команд из зоны вылета, но руководство поддерживает его и пока менять не собирается – спортивный директор «Фрозиноне» Стефано Капозукка уже высказался по этому поводу в прессе.

ФИОРЕНТИНА

«Фиорентина» выдала отличный старт и ворвалась в зону Лиги Чемпионов, но сейчас «фиалки» немного сбавили темп и выпали даже из зоны Лиги Европы. Команда Стефано Пьоли имеет в активе 16 очков, что позволяет ей располагаться на восьмой строчке в таблице, отставая от шестого места на два балла. Несмотря на все авансы, «фиалки» все больше отдаляются от зоны Лиги Чемпионов – «Милан» уже имеет преимущество в пять баллов.

В прошлом туре «Фиорентина» принимала «Рому» и была очень близка к победе, но не сложилось. На 33-й минуте Джордан Верету вывел свою команду вперед с 11-метровой отметки и вплоть до 85-й минуты «фиалки» вели в счете. Однако, Алессандро Флоренци сумел найти момент для удара и счет сравнял, лишив хозяев двух очков. Пьоли, несмотря на упущенную победу, хвалил своих игроков, и по его мнению, команда заслуживала сегодня большего.

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Прогноз

«Фиорентина» упустила победу над «Ромой» в прошлом туре, но выглядела мощно и вполне может жаловаться на невезение. Вот уже четыре матча «фиалки» не выигрывают, что отдалило их от зоны еврокубков. «Фрозиноне» в последнее время добывает очки, но нельзя сказать, что его игра вышла на новый качественный уровень, где-то «канарейкам» повезло, где-то недоработал соперник.

Источник: www.vseprosport.ru