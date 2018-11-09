«Арсенал» - «Анжи»: Прогноз от экспертов

09 ноября 2018, 12:37

АРСЕНАЛ

В прошлом сезоне «Арсенал» сражался за место в еврокубках, но старт нынешней Премьер-Лиги показал, что в этом сезоне цели у команды будут совершенно иными. В данный момент команда Олега Кононова идет на 12-м месте в таблице, опережая идущие в зоне переходных матчей «Крылья Советов» только по дополнительным показателям. Однако, пока ситуация еще не стала напоминать катастрофу и «канониры» стремятся улучшить игру.

В прошлом матче с «Локомотивом» тульский клуб пропустил уже на 26-й минуте, но спустя девять минут отлично сыграл при розыгрыше углового и восстановил равенство в счете. Тем не менее, во второй половине встречи чемпион России забил дважды и матч выиграл, оставив гостей ни с чем.

Кононов после игры был крайне разочарован судейством - по его мнению, арбитр принял несколько неправильных решений, повлиявших на результат.

АНЖИ

«Анжи» изначально была уготовлена участь аутсайдера и махачкалинский клуб не подвел – в данный момент он находится на 14-м месте и уступает своему сегодняшнему сопернику один балл. В прошлом туре «орлы» весьма неожиданно обыграли дома «Енисей» со счетом 2:1, забив оба своих гола с пенальти. Эта победа стала уже четвертой в сезоне и немного улучшила турнирное положение команды.

Однако, радоваться Магомед Адиев не спешит – на предматчевой пресс-конференции он рассказал о непростой финансовой ситуации в клубе. По его мнению, «Анжи» не ждет ничего хорошего в ближайшей перспективе, у клуба нет стабильного финансирования и есть вероятность, что на весеннюю часть он уже не выйдет.

До декабря игроки дали согласие доиграть, но если ситуация не стабилизируется, наставник «Анжи» не исключает самого худшего сценария.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Арсенал» трижды принимал дома «Анжи» за всю историю и только в одном из этих матчей было забито более двух голов

Только в одном из трех предыдущих выездных матчей «Анжи» смог забить «Арсеналу»

«Анжи» не забивает в последних трех выездных матчах

Только в одном из последних пяти матчей с участием «Анжи» было забито более двух голов

Прогноз

«Арсенал» неплохо провел первый тайм с «Локомотивом» в прошлом туре, но несмотря на все жалобы Кононова о судействе, превосходство «железнодорожников» было довольно ощутимым, и вряд ли арбитр своими решениями повлиял на результат. «Канониры» не создавали моменты с игры и забили только благодаря угловому, явно ощущался дефицит креатива в их игре.

«Анжи» приедет в Тулу обороняться, по-другому «орлы» играть не умеют. Основная ставка Адиевым делается на оборону и контратаки, которые в редких случаях приводят к опасности. Обе команды находятся не в лучшей форме, да и стиль игры их не располагает к яркому атакующему футболу, поэтому вряд ли стоит ждать сегодня большого количества голов.

Мы считаем, что матч не будет результативным. Прогноз – тотал меньше (2.5) голов. В 1хСтавке такое пари можно разместить с коэффициентом 1.72

Источник: www.vseprosport.ru