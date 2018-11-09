Охотники за результатом разрушают тренды

09 ноября 2018, 12:39

В четвертом выпуске «Охотников за результатами» мы подведем итоги прошлой недели. «Манчестер Юнайтед» прервал сухую серию «Борнмута». «Шальке» разошелся и в Бундеслиге, и в Лиге Чемпионов. «Лацио» не проиграл с ТБ (2,5). «Валенсия» прекратила штамповать ничьи, но вопреки логике уступила «Жирона».

Сегодня охотимся в АПЛ на «Вулверхэмптон». В Серии А на «Дженоа». В Бундеслиге сразу две пары мишеней – «Хоффенхайм» - «Аугсбург» и «Вердер» - «Боруссия» Менхенгладбах.

Информация в ролике ценна, полезна и способна принести выгоду. Переходите по ссылке на видео, смотрите, размышляйте, загоняйте серию в капкан. Ставьте взвешенно и обдуманно!

Источник: www.vseprosport.ru