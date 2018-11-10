«Дженоа» - «Наполи»: Прогноз от экспертов

10 ноября 2018, 14:39

ДЖЕНОА

«Дженоа» неудачно провел стартовый отрезок чемпионата и смог набрать в 11 турах лишь 14 очков. Такой результат обеспечил «грифонам» 13-е место в таблице и гандикап перед идущим в зоне вылета «Эмполи» в восемь баллов. Однако, вряд ли «Дженоа» планировал в этом сезоне вести борьбу за выживание – летом команда прилично обновилась и наверняка рассчитывала побороться за еврокубки. Тем не менее, поражение 0:5 от «Интера» едва не выбило кресло под Иваном Юричем и подчеркнуло невзрачную игру «грифонов» в последних играх.

НАПОЛИ

«Наполи» стремится к тому, чтобы не дать «Ювентусу» уйти в серьезный отрыв и пока команде Карло Анчелотти это удается. «Старая синьора» опережает «партенопейцев» на шесть баллов, три из которых были добыты в личной встрече. На неделе «Наполи» спас ничью в игре с ПСЖ в рамках Лиги Чемпионов, отыгравшись во второй половине встречи благодаря усилиям Лоренцо Инсинье с 11-метровой отметки.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одном из 11 матчей этого сезона «Дженоа» не смог забить

Прошлый поединок на «Луиджи Феррарис» между клубами закончился победой «Наполи» со счетом 3:2

Только в одном из последних четырех выездных матчей «Наполи» не пропускал

Прогноз

«Дженоа» в прошлом туре получил звонкую оплеуху от «Интера» и выступил действительно очень слабо. Юрич немного перемудрил с составом, что в итоге едва не стоило ему должности. Теперь хорватскому специалисту предстоит доказать свою профпригодность в игре с «Наполи», да и болельщики будут требовать от «грифонов» более качественного футбола. Шансы у хозяев определенно есть - у них довольно быстрая и мощная атака, способная создать проблемы уставшей и не самой надежной обороне «Наполи».

Мы считаем, что сухими гости не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал «Дженоа» больше одного гола. В Лиге Ставок такой исход оценивается коэффициентом 2.08

Источник: www.vseprosport.ru