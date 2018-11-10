«Боруссия» Дортмунд - «Бавария»: Видеопрогноз от экспертов

10 ноября 2018, 14:41

БОРУССИЯ Д

«Боруссия» вошла в нынешний сезон с новым тренером – Люсьеном Фавром. Швейцарский специалист привил своим подопечным мощный, атакующий футбол. Его команда самая результативная на турнире с 30 забитыми мячами. Активность в нападении напрямую отразилась на итогах матчей. У «черно-желтых» семь побед, три ничьи и ни одного поражения. «Шмели» с 24 очками единолично возглавляют Бундеслигу.

Среди недели Дортмунд впервые проиграл в текущем спортивном году. Произошло это в четвертом туре Лиги Чемпионов. Мадридский «Атлетико» взял реванш за поражение 0:4 на «Сигнал-Идуна Парке». В группе А континентального турнира испанцы и немцы набрали по девять пунктов и на 99% решили вопрос выхода в 1/8 финала.

Помимо этого, хозяева продолжают путь к Кубку Германии, в конце октября они обыграли берлинский «Унион» в дополнительное время.

БАВАРИЯ

Летом «Баварию» также возглавил новый коуч – Нико Ковач, который заменил ветерана тренерского цеха – Юппа Хайнкеса. Хорват начал сезон с завоевания Суперкубка страны и до пятого тура успешно управлял командой. Первый звоночек, на который никто не обратил внимание, прозвучал в игре с «Аугсбургом» (1:1).

Далее пришло время сухих и сенсационных поражений (в Берлине от «Герты» (0:2) и дома от 0:3 «Боруссии»М). Концовка октября была удачной – две победы. Вхождение в ноябрь вышло смазанным – вновь 1:1 на этот раз с «Фрайбургом». Гости с 20 баллами на третьей позиции.

В Лиге Чемпионов лучший клуб Германии также не избежал потерь. Месяц назад его поединок с «Аяксом» в Мюнхене завершился привычными 1:1. Три выигрыша позволяют удерживать первое место со 100%-й перспективой выхода в плей-офф. Ориентировочные составы и список травмированных здесь.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Боруссия» еще не проигрывала в Бундеслиге.

У «Баварии» два поражения и две ничьи в чемпионате Германии.

В минувшем сезоне «Бавария» выиграла обе личные встречи в первенстве страны (6:0 дома и 3:1 в гостях), победа в Суперкубке досталась в серии пенальти.

Два года назад «Боруссия» обыграла «Баварию» на «Сигнал-Идуна Парке» в рамках Бундеслиги-2016/17.

Прогноз

Букмекеры вновь склоняются больше к успеху «Баварии». Команду Нико Ковача слишком сильно лихорадит, чтобы по традиции ставить на ее победу. Чемпион оступался с совершенно заурядными соперниками. «Боруссия» на подъеме. Уверены, поражение в Мадриде не повлияет на психологический фон в коллективе. Набираемся смелости и берем двойной шанс первых. Прогнозируем, что «шмели» не проиграют с коэффициентом 1.75 в БК Leon. Другие выгодные прогнозы на ссылке.

Источник: www.vseprosport.ru