  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.126 10.00 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
ГлавнаяБлогиВсеПроСпорт.ру

«Боруссия» Дортмунд - «Бавария»: Видеопрогноз от экспертов

10 ноября 2018, 14:41

 

 

БОРУССИЯ Д

«Боруссия» вошла в нынешний сезон с новым тренером – Люсьеном Фавром. Швейцарский специалист привил своим подопечным мощный, атакующий футбол. Его команда самая результативная на турнире с 30 забитыми мячами. Активность в нападении напрямую отразилась на итогах матчей. У «черно-желтых» семь побед, три ничьи и ни одного поражения. «Шмели» с 24 очками единолично возглавляют Бундеслигу.

Среди недели Дортмунд впервые проиграл в текущем спортивном году. Произошло это в четвертом туре Лиги Чемпионов. Мадридский «Атлетико» взял реванш за поражение 0:4 на «Сигнал-Идуна Парке». В группе А континентального турнира испанцы и немцы набрали по девять пунктов и на 99% решили вопрос выхода в 1/8 финала.

Помимо этого, хозяева продолжают путь к Кубку Германии, в конце октября они обыграли берлинский «Унион» в дополнительное время.

 

БАВАРИЯ

Летом «Баварию» также возглавил новый коуч – Нико Ковач, который заменил ветерана тренерского цеха – Юппа Хайнкеса. Хорват начал сезон с завоевания Суперкубка страны и до пятого тура успешно управлял командой. Первый звоночек, на который никто не обратил внимание, прозвучал в игре с «Аугсбургом» (1:1).

Далее пришло время сухих и сенсационных поражений (в Берлине от «Герты» (0:2) и дома от 0:3 «Боруссии»М). Концовка октября была удачной – две победы. Вхождение в ноябрь вышло смазанным – вновь 1:1 на этот раз с «Фрайбургом». Гости с 20 баллами на третьей позиции.

В Лиге Чемпионов лучший клуб Германии также не избежал потерь. Месяц назад его поединок с «Аяксом» в Мюнхене завершился привычными 1:1. Три выигрыша позволяют удерживать первое место со 100%-й перспективой выхода в плей-офф. Ориентировочные составы и список травмированных здесь.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Боруссия» еще не проигрывала в Бундеслиге.
  • У «Баварии» два поражения и две ничьи в чемпионате Германии.
  • В минувшем сезоне «Бавария» выиграла обе личные встречи в первенстве страны (6:0 дома и 3:1 в гостях), победа в Суперкубке досталась в серии пенальти.
  • Два года назад «Боруссия» обыграла «Баварию» на «Сигнал-Идуна Парке» в рамках Бундеслиги-2016/17.

 

Прогноз

Букмекеры вновь склоняются больше к успеху «Баварии». Команду Нико Ковача слишком сильно лихорадит, чтобы по традиции ставить на ее победу. Чемпион оступался с совершенно заурядными соперниками. «Боруссия» на подъеме. Уверены, поражение в Мадриде не повлияет на психологический фон в коллективе. Набираемся смелости и берем двойной шанс первых. Прогнозируем, что «шмели» не проиграют с коэффициентом 1.75 в БК Leon. Другие выгодные прогнозы на ссылке.

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
ВсеПроСпорт.ру
БЛОГ
ВсеПроСпорт.ру
Источник: Soccer.Ru
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100