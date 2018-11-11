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17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.126 10.00 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
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«Милан» - «Ювентус»: Видеопрогноз от экспертов

11 ноября 2018, 11:20

 

 

МИЛАН

«Милан» на старте сезона снова испытывал проблемы, и даже пошли слухи об отставке Дженнаро Гаттузо, но «россонери» удалось в последних матчах значительно добавить в качестве игры и спасти своего наставника от увольнения. Сейчас «Милан» идет на четвертом месте и имеет в активе 21 очко, опережая пятый «Лацио» только по дополнительным показателям. В прошлом туре «россонери» обыграли в гостях «Удинезе» со счетом 1:0, добыв таким образом уже третью победу подряд.

В четверг «Милан» ездил в Испании на поединок Лиги Европы с «Бетисом» и смог привезти оттуда одно очко. Несмотря на то, что уже на 12-й минуте хозяева открыли счет, итальянцев это не сломало и на 62-й после стандарта Сусо отправил мяч в ворота соперника. Поединок так и закончился ничьей 1:1, которая удержала «Милан» на втором месте, правда «Олимпиакос» он опережает только по дополнительным показателям.

В преддверии игры с «Ювентусом» много внимания уделяла пресса Гонсало Игуаину, который летом перебрался из в «Милан» из «старой синьоры». Гаттузо поддержал своего форварда, заявив, что он имеет достаточно мотивации на поединок и, несмотря на не самую высокую результативность, является важнейшим звеном команды. Аргентинский форвард рискует пропустить игру с «Ювентусом» и только перед стартом поединка врачи смогут определить степень его готовности.

 

ЮВЕНТУС

«Ювентус» на старте сезоне не имеет никаких проблем с результатами и после 11 туров является безоговорочно лучшей командой Серии А. Над вторым «Интером» команда Массимилиано Аллегри имеет преимущество в шесть баллов и всего раз теряла очки в этом сезоне. В прошлом туре «старая синьора» обыграла дома «Кальяри» со счетом 3:1, добыв таким образом пятую домашнюю победу в шести матчах Серии А.

В среду «Ювентус» принимал дома «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги Чемпионов, и после выездной победы над ним, считался явным фаворитом встречи. Свой статус хозяева оправдывать стали с первых минут и провисели на воротах англичан весь первый тайм, однако забить смогли только на 65-й минуте усилиями Криштиану Роналду. Казалось, что «Ювентус» в своем фирменно стиле доведет дело до конца, но англичане с этим были не согласны, забив сопернику дважды с 86-й по 90-ю минуту.

У «Ювентуса» травмирован лишь Эмре Джан, а вот Дуглас Коста и Федерико Бернардески восстановились и смогут принять участие в матче, чем очень доволен был на пресс-конференции Аллегри.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Милан» проиграл «Ювентусу» последние пять матчей
  • Только в одном из последних 18 матчей «Милан» не забивал
  • В прошлом туре впервые в этом чемпионате «Милан» не пропустил
  • «Ювентус» забивает в каждом из последних 20 матчей во всех турнирах

 

Прогноз

«Милан» уже традиционно нервно входит в сезон, но пока держится в зоне Лиги Чемпионов благодаря последним удачным поединкам. Слабым звеном команды в этом сезоне является игра в обороне – только в прошлом туре «россонери» удалось прервать серию из 16 матчей, в которых они обязательно пропускали в Серии А.

«Ювентус» также в последнее время допускает много ошибок в обороне, следствием чего уже стало поражение в Лиги Чемпионов от «Манчестер Юнайтед» и потеря очков в домашней игре с «Дженоа». С таким «Ювентусом» «Милан» вполне может бороться за очки и использовать его слабые стороны, только вот матч с «Бетисом» вновь показал, что и проблемы «россонери» в защите никуда не исчезли.

По нашему мнению, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.98

Источник: www.vseprosport.ru

 

vseprosport
АВТОР
vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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