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«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: Видеопрогноз от экспертов

11 ноября 2018, 11:22

 

 

МАНЧЕСТЕР СИТИ

«Манчестер Сити» сейчас выглядит самым грозным клубом Европы. «Горожане» громят всех и вся, практически не замечая соперников. В последних двух поединках команда Гвардиолы забивала по шесть голов, уничтожив сначала «Саутгемптон» (6:1), а потом донецкий «Шахтер» (6:0). К дерби с «Юнайтед» «горожане» подходят с серией из шести побед подряд, четыре из которых были разгромными, и лишь с одним пропущенным голом.

Поединок с МЮ для «Манчестер Сити» станет четвертым матчем против команды из топ-6 в первом круге. «Арсенал» «горожане» победили 2:0, «Тоттенхэм» - 1:0, а с «Ливерпулем» сыграли вничью (0:0).

Травмированы у «Манчестер Сити» все те же: Клаудио Браво, Эльяким Мангала и Кевин де Брюйне.

 

МАНЧЕСТЕР ЮН

«Манчестер Юнайтед» сейчас переживает довольно сложный период, на протяжении которого «красные дьяволы» провели сразу четыре встречи с топовыми клубами. Точнее, проведут. Матч с «Манчестер Сити» станет как раз четвертым в этом списке. Выглядят при этом подопечные Моуриньо не так уж и плохо.

Сначала МЮ сыграл на выезде вничью с «Челси» (2:2), потом проиграл «Ювентусу» (0:1), обыграл «Эвертон» (2:1), «Борнмут» (2:1), а посреди этой недели неожиданно выиграл в Турине в ответной встрече со «старой синьорой» (2:1). На протяжении этого периода МЮ улучшил свои шансы на выход в 1/8 ЛЧ и поднялся на седьмую строчку в чемпионате.

Поединок с «Манчестер Сити» для «красных дьяволов» станет третьей встречей против команды топ-шестерки. Первый матч МЮ проиграл «Тоттенхэму» (0:3), а второй, собственно, сыграл вничью с «Челси» (2:2).

Новых травмированных у команды Моуриньо нет. Но под вопросом участие в предстоящей дуэли Поля Погба, Ромелу Лукаку и Валенсии. Хотя Лукаку уже тренируется в общей группе.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Манчестер Сити» выиграл все шесть предыдущих поединков.
  • «Горожане» за шесть минувших матчей пропустили только один гол.
  • «Манчестер Юнайтед» в пяти из шести последних гостевых встреч в АПЛ забил ровно по два мяча.
  • У «красных дьяволов» в десяти предыдущих матчах Премьер-лиги на выезде пять побед.
  • «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» только в одной из пяти последних очных встреч.
  • На «Этихаде» «Манчестер Сити» не может победить «Манчестер Юнайтед» уже три поединка подряд. «Горожане» проиграли здесь МЮ (2:3) и (0:1) и сыграли вничью (0:0).

 

Прогноз

Букмекеры, видимо, впечатленные невероятными победами «Манчестер Сити», установили на победу «горожан» в дерби низкий коэффициент. Однако преимущество команды Гвардиолы над «Манчестер Юнайтед» не настолько велико, как кажется. МЮ умеет играть с принципиальными соперниками, а МС является для команды Моуриньо дополнительным раздражителем. Кроме того, «Манчестер Сити» ни разу за десять последних встреч не сумел обыграть МЮ с разницей более чем в один гол.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити и обе забьют за 2.39 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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