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ЦСКА - «Зенит»: Видеопрогноз от экспертов

11 ноября 2018, 11:24

 

 

ЦСКА

ЦСКА не слишком успешно выступал на старте чемпионата, но со временем набрал форму и подтянулся к зоне Лиги Чемпионов на расстояние одной победы. Команда Виктора Гончаренко имеет в активе 20 очков, что на три меньше, чем у третьего «Краснодара», а лидеру «Зениту» «армейцы» проигрывают 11 баллов. В прошлом туре ЦСКА не смог обыграть «Динамо» в дерби и продлил свою серию без побед до двух матчей.

В среду ЦСКА принимал дома «Рому» в Лиге Чемпионов, но не смог взять даже одного очка. Уже на четвертой минуте римляне вышли вперед, что дало им огромное преимущество. «Армейцам» удалось счет сравнять на 50-й минуте усилиями Арнора Сигурдссона, но «Рома» сумела дожать российский клуб и забила на 59-й минуте, доигрывая встречу в большинстве после удаления Хордура Магнуссона в начале второго тайма.

Таким образом, ЦСКА практически лишился шансов на выход в плей-офф, но за третью строчку еще побороться может вполне.

 

ЗЕНИТ

«Зенит» отлично стартовал в Премьер-Лиге, набрав в 13 турах 31 очко. С этим багажом команда Сергея Семака расположилась на первой строчке и имеет преимущество над вторым «Локомотивом» в семь баллов. В прошлом туре «Зенит» обыграл дома «Ахмат» со счетом 1:0, добыв десятую победу в сезоне и вторую подряд.

В четверг «сине-бело-голубые» гостили во Франции, где встречались с местным «Бордо» в рамках Лиги Европы. «Жирондинцы» имели большое преимущество в первом тайме, которое на 35-й минуте смогли воплотить в забитый гол. Однако, первую победу в турнире французам одержать было не суждено – на 72-й минуте Антон Заболотный сравнял счет и в итоге «Зенит» удержал нужную ему ничью, которой остался весьма доволен Семак.

Под вопросом остается участие в поединке Артема Дзюбы – наставник «Зенита» примет решение по его включению в основной состав непосредственно перед матчем.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В трех предыдущих матчах между клубами не было забито ни одного гола
  • Только в одном из последних семи матчей между ЦСКА и «Зенитом» было забито более двух голов
  • ЦСКА имеет лучшую оборону среди 16 участников Премьер-Лиги – «армейцы» пропустили в 13 матчах всего семь голов
  • В 13 матчах этого сезона «Зенит» пропустил всего девять голов, это третий лучший результат в чемпионате

 

Прогноз

ЦСКА в этом сезоне значительно омолодился, но при этом не сильно потерял в классе – команда Гончаренко иногда страдает от недостатка опыта, но глобально на результаты это не влияет. На неделе «армейцы» бились с «Ромой» в Лиге Чемпионов и упустили даже ничью, практически лишив себя шансов на плей-офф. Сил команда отдала в этом поединке массу, поэтому яркого атакующего футбола от нее сегодня ждать вряд ли стоит.

Тоже самое можно сказать и о «Зените», который также выложился во Франции против «Бордо». Однако, ситуация в таблице и не обязывает гостей играть исключительно на победу, существующий гандикап позволяет им сыграть в излюбленной манере – максимально надежно в обороне, по возможности выбега в контратаки.

Обе команды истощены еврокубками, да и играют далеко не в атакующей манере, поэтому рассчитывать на большое количество голов в этом поединке не стоит.

На наш взгляд, матч не будет результативным. Прогноз – тотал меньше (2.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.68

Источник: www.vseprosport.ru

 

vseprosport
АВТОР
vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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