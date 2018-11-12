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«Бохум» - «Дармштадт»: Прогноз от экспертов

12 ноября 2018, 13:21

БОХУМ

«Бохум» восьмой сезон пытается пробиться в высшую лигу, но пока безуспешно. В новом чемпионате «несгибаемые» стартовали с домашнего поражения «Кёльну» (0:2), затем «синие» одержали две победы подряд: над «Дуйсбургом» (2:0) и «Зандхаузеном» (1:0). После минимальной победы над «Арминией» (1:0), подопечные Робина Дутта выдали серию из трех ничьих: с «Гамбургом» (0:0), «Регенсбургом» (3:3) и «Гройтер Фюрт» (2:2). На сегодня хозяева добыли 17 очков и расположились на 12-й позиции.

 

ДАРМШТАДТ

В прошлом сезоне «Дармштадт 98» набрал 43 очка и расположился на десятом месте турнирной таблицы. После 12 туров текущего турнира «лилии» добыли 17 очков и расположились на 12-м месте – вслед за сегодняшним соперником. В активе подопечных Дирка Шустера пять побед и два ничейных результата. В розыгрыше Кубка Германии футболисты из Дармштадта в 1/16 финала проиграли «Герте» (0:2) и завершили выступление в этом турнире.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В 4 из 5 матчей соперников прошла ставка «обе забьют(да)»
  • «Дармштадт» проиграл 3 из 5 выездных матча
  • Последний очный матч завершился победой «Бохума» (2:1)

 

Прогноз

Цена победы в этом поединке – первая десятка второй Бундеслиги. Статистика и букмекеры на стороне «Бохума», но гости не отдадут очки без боя. Можем предположить атакующий и результативный футбол.

Наш прогноз – тотал больше (2,5) и ставим на это в БК Пари-Матч с коэффициентом 1,98

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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