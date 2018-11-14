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Швейцария - Катар: Прогноз от экспертов

14 ноября 2018, 11:50

ШВЕЙЦАРИЯ

Сборная Швейцарии неплохо проявила себя на Чемпионате Мира, добравшись до 1/8 финала. В Лиге Наций команда Владимира Петковича все так же успешна – в группе с Бельгией и Исландией она занимает первую строчку и имеет отличные шансы на победу. В последнем матче швейцарцы обыграли в гостях Исландию 2:1, добыв волевую победу.

В сегодняшней встрече Петкович наверняка доверится талантливой молодежи и резервистам, однако вряд ли это даст преимущество Катару.

 

КАТАР

Катар не сумел квалифицироваться на Чемпионат Мира, да и шансов у него не было абсолютно – в отборочной группе они заняли последнее шестое место и отстали от пятого Китая на пять очков. В товарищеских матчах команда Феликса Санчеса Баса время от времени преподносит сюрпризы – последним из них стала победа над Эквадором в начале октября.

Тогда Катар вел с разницей в 3 гола и закончил поединок со счетом 4:3, а соперник заканчивал матч вдевятером.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Швейцария не проигрывает на своем поле в последних десяти матчах – девять побед и одна ничья
  • В последнем домашнем поединке Швейцария забила в ворота Исландии шесть голов
  • В двух последних матчах Катар пропустил пять голов

 

Прогноз

Сборная Швейцарии имеет возможность проверить в игре с более слабым соперником молодежь и ближайший резерв, чем наверняка сегодня Петкович и займется. Однако, Катару вряд ли от этого станет легче – нынешнее поколение швейцарских футболистов позволяет наставнику безболезненно провести ротацию. В классе Швейцария имеет огромное преимущество и наверняка разгромит соперника на своем поле.

Мы считаем, что хозяева одержат уверенную победу. Прогноз – азиатская фора (-2) на Швейцарию. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.82

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   76 / 799
14 ноября в 21:13
Катар победит!
борька
борька
   193 / 799
14 ноября в 16:20
Катар закатает банкиров! 5-4 в пользу нефти и газа!ф
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