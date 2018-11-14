Швейцария - Катар: Прогноз от экспертов

14 ноября 2018, 11:50

ШВЕЙЦАРИЯ

Сборная Швейцарии неплохо проявила себя на Чемпионате Мира, добравшись до 1/8 финала. В Лиге Наций команда Владимира Петковича все так же успешна – в группе с Бельгией и Исландией она занимает первую строчку и имеет отличные шансы на победу. В последнем матче швейцарцы обыграли в гостях Исландию 2:1, добыв волевую победу.

В сегодняшней встрече Петкович наверняка доверится талантливой молодежи и резервистам, однако вряд ли это даст преимущество Катару.

КАТАР

Катар не сумел квалифицироваться на Чемпионат Мира, да и шансов у него не было абсолютно – в отборочной группе они заняли последнее шестое место и отстали от пятого Китая на пять очков. В товарищеских матчах команда Феликса Санчеса Баса время от времени преподносит сюрпризы – последним из них стала победа над Эквадором в начале октября.

Тогда Катар вел с разницей в 3 гола и закончил поединок со счетом 4:3, а соперник заканчивал матч вдевятером.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Швейцария не проигрывает на своем поле в последних десяти матчах – девять побед и одна ничья

В последнем домашнем поединке Швейцария забила в ворота Исландии шесть голов

В двух последних матчах Катар пропустил пять голов

Прогноз

Сборная Швейцарии имеет возможность проверить в игре с более слабым соперником молодежь и ближайший резерв, чем наверняка сегодня Петкович и займется. Однако, Катару вряд ли от этого станет легче – нынешнее поколение швейцарских футболистов позволяет наставнику безболезненно провести ротацию. В классе Швейцария имеет огромное преимущество и наверняка разгромит соперника на своем поле.

Мы считаем, что хозяева одержат уверенную победу. Прогноз – азиатская фора (-2) на Швейцарию. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.82

Источник: www.vseprosport.ru