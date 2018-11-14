Бюджеты клубов РПЛ 2018/19. Сколько денег тратят на российский футбол?

14 ноября 2018, 15:15

«Соккер.ру» расскажет, насколько «Спартак» богаче пятерки клубов, которым недавно проиграл, где самые богатые и сколько бюджетных средств в РПЛ .

Правила УЕФА и лиги, если верить заявлениям, должны привести к публикации финансовой отчетности клубов. Но пока плод запретный. Боятся озвучивать цифры, даже когда аудиторы наняты самой лигой. Но кто ищет – тот найдет.

16 место. «Анжи»

Бюджет мечты: 600-670 млн рублей*.

Спонсоры: личные средства Керимова и Кадиева.

У остальных обычные бюджеты, а здесь «бюджет мечты», ведь денег нет. Новые власти Дагестана миллионы не выделили. Зачем тогда остались в элите? В ФНЛ не нашлось никого со стадионом, а не манежем, деньгами на еду футболистам и бензин для клубного автобуса. Но и здесь кормят чем попало.

В «Анжи» рассчитывали на краевой бюджет – мимо. Рассчитывали на Керимова – мимо. Но клубу выдали лицензию, что при долгах делать нельзя. Раз летом задолженности не было, откуда 260 млн рублей в августе и невыплаты за прошлый сезон? По словам Кадиева, проблемы связаны с санкциями – заморожены счета в США .

* - здесь и далее суммы из открытых источников, интервью представителей клубов или отчетов о движении бюджетных средств.

15 место. «Енисей»

Бюджет: 800-900 млн рублей.

Спонсоры: Красноярский край, Новоангарский обогатительный комбинат, «Медведь Холдинг».

Пока на 100 % вложения отработал только пресс-атташе клуба. «Енисей» не очень богатый, отставку Аленичева себе позволить не смог. Но клуб не беднейший за последние годы. У «Тосно» был бюджет всего 540-600 млн рублей, а его хватило для победы в Кубке России.

Впрочем, там отсутствие бюджетных заступников помешало выжить, но «Енисей» финансируют из казны. Получили сначала 500 млн рублей, а потом еще 300. На следующий год обещают больше полумиллиарда. Бюджет края планируют по годам, а не по сезонам, но если у «Енисея» в сумме 800-900 млн рублей, то они не беднее «Амкара».

14 место. «Урал»

Бюджет: 900 млн рублей.

Спонсоры: Свердловская область, ГК «Ренова» и ТМК (частные компании).

Надо отдать должное Григорию Иванову. Убеждает троих генеральных спонсоров скидываться в равных долях. Подкидывает государство, но «Трубная Металлургическая компания» и «Ренова» - частные компании, делятся каждый сезон, чтобы у «Урала» был шанс выжить в РПЛ .

Проблема только в курсе рубля, ведь 900 млн рублей четыре года назад означали 28 млн долларов, а сейчас уже меньше 13. Возможности на футбольном рынке упали более чем в два раза, ведь бюджет «Урала» по заявлениям самого клуба в сторону увеличения не пересматривали. Но есть и плюс – на две трети выросло число зрителей, хотя тут надо благодарить ЧМ -18.

13 место. «Оренбург»

Бюджет: 1 млрд рублей.

Спонсор: ООО «Газпром добыча Оренбург».

Никакого конфликта интересов в РПЛ не увидели, что у «Зенита» и «Оренбурга» спонсоры – участники одной государственно-частной корпорации. «Оренбург» - клуб со вторым бюджетом в ФНЛ прошлого сезона, успешно поднялся в элиту. А вот «Кубань», формально самый богатый участник второй лиги, умерла, накопив долгов.

Как видите, деньги ничего не гарантируют. Но они у бывшего «Газовика» имеются. Клуб получил от генерального спонсора за 2017 календарный год 907 млн рублей, а поскольку в элите им отстегивали целый миллиард, то и сейчас справедливо допустить, что меньше этой суммы не ныряли. Зачем «Газпрому» такой клуб? Не могут прожить без рекламы на футболках – аргументация для меценатства.

12 место. «Уфа»

Бюджет: 1.07 млрд рублей.

Спонсоры: республика Башкортостан.

«Уфа» создает условия для футболистов, зарплаты у парочки иностранцев привязаны к евро, а в рублях платят местным. Бюджет клуба немаленький, генеральный директор упоминал о 14 миллионах евро. Это чуть больше 1 млрд рублей, для РПЛ – нормальные деньги. Но ложка дегтя есть. Даже выход в ЛЕ не заставил жителей столицы Башкортостана ходить на футбол.

Условно говоря, каждый человек в республике скидывается по 250 рублей на ФК . Но услугой «пользуется» только 6.8 тысяч из четырех миллионов жителей. А если отнять десанты гостевых фанатов, то непросто объяснить социальную значимость проекта. Если приходят 0.17 % жителей – 1 из 600 человек, то клубу надо научиться привлекать. Бюджет «Уфы» больше, чем у некоторых участников группового раунда ЛЕ , еще и доходы нарисовали в 206 млн рублей.

11 место. «Арсенал» (Тула)

Бюджет: 1.35 млрд рублей.

Спонсоры: «Ростех», НПО «Сплав» (Техмаш), «Роснефть».

Тут все хитро обставлено. В прошлом ФК «Арсенал» пробовали финансировать из казны через федерацию велоспорта, то был локальный скандал. Позже сделали целую пачку государственных компаний. А президент клуба Гурам Аджоев говорил, что бюджет «Арсенала» станет чуть больше, ведь достраивают корпуса на базе.

Еще в прошлом сезоне перешагнули отметку в 1 миллиард рублей. Перед нами один из немногих середняков, возможности которого растут. Начинали с 900 млн рублей, сейчас богаче, что позволяет быть редким середняком без долгов по премиальным. Лишь бы «пилы» отложили в сторону – тогда в Туле проблем с финансами не будет. Еще и «Спартак» за Кононова заплатил!

10 место. «Крылья Советов»

Бюджет: 1.37 млрд рублей.

Спонсор: Самарская область.

«Крылья Советов» никогда не были бедным клубом. Еще в РФПЛ бюджет был на уровне 1.4 миллиарда рублей, потом урезали до одного для ФНЛ . А после возвращения снова подняли. Говорили о значительном увеличении трансферного бюджета и трат на зарплаты. Также есть информация о выделении дополнительных 370 млн рублей.

Похоже, выдали даже больше, чем мечтали. Божович к банкротам старается больше не заглядывать. И хотя «Крылья Советов» за два года отдали долгов на 180 млн рублей – не жалуются. Мощных сторонних спонсоров нет, но клуб есть ради кого содержать, собирают по 22.6 тыс. человек. Область дотационная, но «Крылья Советов» популярны.

9 место. «Ахмат»

Бюджет: 2 млрд рублей.

Спонсоры: «Фонд имени Ахмата Кадырова» (общественная организация), Московский Индустриальный Банк, холдинг «SАТ & Co» (Казахстан).

Заявлений о пересмотре бюджета не было. О деньгах не говорят. Но нет оснований полагать, что финансовые возможности «Ахмата» менялись. Ведь главный спонсор клуба – «Фонд имени Ахмата Кадырова», сверкнул отчетностью, где указано активов на 2.2 млрд рублей. Деньги остались уже после всех благотворительных акций.

Среди учредителей фонда важные люди. А в спонсорах клуба холдинг казахского бизнесмена с орденом ЧР . Ничего необычного в финансировании ФК «Ахмат» нет, традиционная для РПЛ практика. Живут благодаря поддержке влиятельного фаната и почетного президента. А по структуре управления клуб как «Енисей» - «Автономная некоммерческая организация».

8 место. «Ростов»

Бюджет: 2.4 млрд рублей.

Спонсоры: Ростовская область, «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Хотите купить ФК «Ростов»? С вас 1 рубль за 93-94 % акций и пару миллиардов в год в дальнейшем. По итогам 2017 года показали полмиллиарда убытков, теперь вроде как раздали долги. Деньги нашлись, ведь сначала РФС не выдал лицензию, когда Навасу не заплатили 1 миллион евро, Девичу – полмиллиона, а Кудряшову забыли отдать 200 тысяч евро.

Но потом лицензию вернули, Карпин работает. Спонсор - Ростовская область, сократила предполагаемый дефицит своего бюджета в два раза, до 4.7 млрд рублей. Также заявляли, что содержание стадиона «Ростов-Арена» на 2019 год ляжет на плечи федерального бюджета. А к 2021 году планируют рядом со стадионом построить новую базу. Поскольку народ ходит на футбол – местные власти находят деньги.

7 место. «Динамо»

Бюджет: 2.5 млрд рублей.

Спонсоры: ВФСО «Динамо» (общественно-государственное объединение) и банк ВТБ (60.9 % акций - государственные).

В прошлом году представители «Динамо» так прибеднялись, что многие им поверили. Как оказалось – зря. Даже с учетом холодной войны между клубом и главным спонсором по новой арене, денег хватает. Банк ВТБ выделил ВФСО «Динамо» 10.6 млрд рублей спонсорской помощи до 31 декабря 2019 года, сразу на три календарных года.

Правда, это с учетом ХК «Динамо» и других мероприятий ВФСО . Футбольный клуб раздал 13 млрд рублей долгов, а вывод напрашивается – ВТБ не бросил. А поскольку несколько раз говорили о борьбе за еврозону, то не бедствуют. Вот только тратят безумно много, расходы не оптимизировали, судя по цифрам, которые были опубликованы в открытых источниках. Пока бюджет дефицитный.

6 место. «Рубин»

Бюджет: 4.4 млрд рублей.

Спонсоры: «ТАИФ» (частная группа компаний), «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез».

Кривое управление приводит к жестоким последствиям. Стали ООО « ФК Рубин», раздают долги после судов. Также получили по голове от УЕФА . Клуб на два сезона отстранен от еврокубков до того, как туда попал. Будут апелляции, но новые руководители – «ТАИФ» («Татаро-американские инвестиции и финансы»), не успели навести финансовый порядок.

Поэтому за годы, когда бюджет рисовали на уровне 120 млн долларов (впечатляет!), приходится расплачиваться. Были сообщения о 50 млн долларов нового бюджета, но это не совсем похоже на правду. «Дракон» сжигает больше. Вот только деньги на трансферы не тратятся, а аудиторы УЕФА строго следят, чтобы «Рубин» расплатился за ошибки прошлого. За это время Казань потеряла интерес к футболу – посещаемость ужасная.

5 место. ЦСКА

Бюджет: 4.4-4.7 млрд рублей.

Спонсоры: «Россети», «Аэрофлот», «Рособоронэкспорт», ЕКА (топливная компания) и другие.

Круто работают. Сразу видно, что интересы Гинера касаются энергетики. Среди «Премиум-партнеров» даже «Кубаньэнерго». И спасибо ЦСКА за честность, оглашают бюджет - 65-70 млн долларов. Но при этом президент ЦСКА прибедняется, считая свой клуб 8-10 по финансам в РПЛ . Особенно с учетом, что «армейцы» еще и зарабатывают. Еврокубки приносят живые деньги – 19.5 млн евро в прошлом сезоне.

В этом будет больше, ведь в УЕФА увеличили призовой фонд. Добавьте трансферы Головина и Витиньо – хотя за них заплатят за пару лет траншами, и получите, что ЦСКА – самый рациональный клуб РПЛ . Гинер и Бабаев вырулили профессионально. Сейчас нет смысла экстренно искать покупателя. Как говорил один новоиспеченный гражданин Израиля, связанный с футболом: «Зачем поддерживать то, что и так стоит?» ЦСКА стоит на ногах крепче, чем год назад.

4 место. «Краснодар»

Бюджет: 5-5.4 млрд рублей.

Спонсоры: титульный спонсор – «Constell Group», СПП «Юг», Meizu.

Галицкий от продажи акций «Магнита» получил примерно 120 млрд рублей после уплаты налогов. Продал свою компанию, чтобы 85 % налогов ушли в региональный бюджет. Денег на «Краснодар» хватает, но клубу нужно зарабатывать с помощью УЕФА и привлекать спонсоров, ведь проект перспективный. Потратились на игроков, успешно эксплуатируют стадион. Прошлый 2017 календарный год завершили с прибылью по бухгалтерским правилам РФ .

При этом продажа «Магнита» совпала с уходом части спонсоров, партнеров сети «Магнит». Поэтому надо быть ловкими, жонглируя контрактами, чтобы убедить УЕФА . Ведь кто фактический конечный владелец акций «Constell Group»? Если поищете, без удивления обнаружите знакомую фамилию. Как видите, Галицкий тратит личные деньги на инфраструктуру, развитие спорта в Краснодаре и академию. Тот редкий случай, когда вопросов нет и быть не может, только пожелания удачи.

3 место. «Локомотив»

Бюджет: 5.5 млрд рублей.

Спонсор: ОАО « РЖД » (государственная компания).

Было заявлено, что бюджет на новый сезон не нуждается в увеличении, невзирая на участие в ЛЧ . «Железнодорожники» были и остаются одним из самых богатых клубов страны. Другое дело, что раньше завершали сезон на 6-8 месте, а теперь стали первыми. Впервые порадовали спонсоров, чтобы потом огорчить в ЛЧ , но не из-за дефицита трансферов. А де-факто клуб финансирует государство.

Вернее, конкретные живые люди. Каждый из 904 тысяч сотрудников РЖД зарабатывает в среднем по 6 084 рубля в год, чтобы у Тарасова после существенного снижения зарплата все еще была выше, чем у Зелински из «Наполи» или Бентанкура из «Ювентуса». Оказывается, быть запасным «Локомотива» выгоднее, чем играть в основах клубов ЛЧ . Оптимизация окладов ветеранов – насущная тема, как знаем по истории Фернандеша. Из кормушки выели десятки миллиардов за последние годы.

2 место. «Спартак»

Бюджет: 8.1-8.8 млрд рублей.

Спонсоры: «Лукойл» (номинальный держатель 61.8 % акций – «Bank of New York»), ИФД «КапиталЪ» (частная инвестиционная компания), банк «Открытие».

Заявляли, что бюджет значительно меньше 150 млн долларов. Но «Спартак» неприлично богатый по любым меркам. За последний подсчитанный финансовый период даже задекларировали чистую прибыль в 317 млн рублей. Но это меньше, чем нужно заплатить за год Комбарову и Глушакову. Другими словами, «Лукойл» исправно вкачивает в «Спартак» миллиарды.

Но главный спонсор клуба настолько прибыльный, что для них 120-130 миллионов долларов – не огромные деньги, хотя и ощутимые. Еще бы научились с умом тратить все эти миллионы. За последние 10 лет в трубу легко вылетел миллиард евро. Понятно, что в рублях это не 80 миллиардов, курс был другим. Но чтобы понимать масштаб – миллионный город можно содержать около 4 лет на деньги, потраченные за 10 лет на «Спартак».

1 место. «Зенит»

Бюджет: 12.8 млрд рублей.

Спонсоры: «Газпром» и его дочерние компании – банк и добытчики нефти (минимум на 50 % принадлежат государству).

«Зенит» не враждует с УЕФА и следит за тем, чтобы жить по закону. Ведь уже платили штраф и рисковали исключением из еврокубков. Но финансово всегда будут ходить по грани. Даже трансферную кампанию имени Манчини перекрыть за 2018 календарный год точно не сумеют. Снова надо будет подписывать контракт с главным спонсором с большим количеством нулей.

Не исключено, что именно из-за маленькой чистой прибыли не смогли провести закупку летом. Деньги есть, а потратить их без наказаний от УЕФА невозможно. Надо быть умнее, начать продавать футболистов, с чем у «Зенита» давно проблемы. Только старший китайский брат подал руку помощи. Без него все могло завершиться печально. Впрочем, «Зенит» за счет падения курса национальной валюты даже формально стал «богаче» - привычный бюджет в долларах и евро заставляет вкачивать больше рублей.

Главные в лиге. «Зенит» - классная команда

Клубы РПЛ отрабатывают вложения?

Политика замалчивания бюджетов вредит самим клубам. Ищут в первую очередь у тех, кто прячет – привлекают УЕФА . Не могут построить систему, как в топ-5, с жирными телевизионными контрактами. Да и самим футболистам полезно ощутить ответственность.

Возьмем «Зенит» и «Спартак». Тратят в сумме столько, сколько государство платит 134 тысячам пенсионеров, если верить показателю «средняя пенсия» в РФ за 2018 год, а если взять минимальные ставки – получите около 150 тысяч человек.

Это население городов вроде Майкопа или Пятигорска. Глушаков, Паредес и Кокорин в курсе, что на их заработки в России живет больше 100 тысяч человек? Ведь все клубы говорят – расходы на зарплаты формируют значительную часть бюджетов в РПЛ .

Пора взрослеть, а футбольные клубы часто управляются инфантильно. Большинство кормит государство. Только один частный. А еще пять рады бы получать деньги от государства напрямую. Но кого обманывают? Понятно ведь, откуда у счетов ноги растут.

Есть смысл требовать эффективности, раз деньги из общего кармана. Возьмите, например, пять поражений «Спартака» в лиге. Совокупный бюджет всех этих соперников почти на миллиард ниже, чем у москвичей. Не играют на все деньги! «Зенит» богаче «Анжи» почти в 20 раз, но проиграл аутсайдеру. Когда ПСЖ выступает в Лиге 1 с теми, кто настолько беднее, результаты другие.

Впрочем, вопросы почти ко всем. У кого-то расходы нарисованы с потолка – никто ничего не объясняет, у других почему-то копятся долги при выделяемом финансировании. В мире денег в РПЛ бардак. Но руководство не пробует нанять внешних аудиторов и показать всем их отчеты. А местные власти не всегда отчитываются, когда дарят миллиарды футбольным клубам.

Но надо понимать важную вещь о состоянии экономики в РПЛ . Сейчас заканчиваются последние годы, когда можно было быть уверенным, что завтра не сыграешь в «Амкар». За год в лигу вкачивают около 56 миллиардов рублей, траты выросли из-за падения рубля. Чтобы вам было проще осознать масштаб, перейдем к показательной арифметике.

Если ваш доход в 15 тысяч рублей в месяц, то для сбора 56 миллиардов рублей вам надо прожить где-то 311 тысяч лет и все откладывать. Если около 20 тысяч – хватит всего 233 тысячи лет. Если доход в районе 30-50 тысяч – управитесь за 93 тысячи лет, может быть, даже быстрее. Как видите, структура из всего 16 маленьких предприятий потребляет океан ресурсов всего за сезон!

Даже рублевый миллионер должен прожить около 200 жизней, чтобы покрыть годовой бюджет одного «Зенита», жалкие 12 тысяч лет. Причем из 56 миллиардов минимум 30 – государственные средства, но это без учета того, что приносят болельщики. Похоже, не сложно ответить на вопрос об эффективности. Делают слишком мало, чтобы считать все траты обоснованными.