Хорватия – Испания: Видеопрогноз от экспертов

15 ноября 2018, 11:16

ХОРВАТИЯ

После успешного выступления на чемпионате мира хорваты играют не очень удачно. Единственная победа после мундиаля была в товарищеской встрече с Иорданией (2:1).

Неудачно выступает сборная Хорватии и в Лиге Наций. В двух матчах команда сумела заработать всего одно очко. Успешным оказался домашний поединок с Англией, который завершился вничью 0:0. О поражении от испанцев сказано выше. В своей группе Хорватия занимает последнее место и является реальным претендентом на вылет во второй дивизион.

Хотя еще не все потеряно, и команда может побороться даже за первое место. Для этого хорватам нужно обязательно обыгрывать испанцев в ближайшем матче, после чего нанести на выезде поражение Англии.

ИСПАНИЯ

Испания после провала летом на чемпионате мира выступает более успешно, чем ее будущий соперник. В Лиге Наций испанцы сыграли уже три поединка. Кроме победы над Хорватией (6:0), был выигран еще и гостевой поединок с Англией (2:1). Правда, англичане успели взять реванш, обыграв Испанию в последнем матче Лиги Наций со счетом 3:2 на ее поле.

Также в октябре испанцы сыграли товарищеский поединок с Уэльсом, в котором разгромили соперника со счетом 4:1. Нужно отметить хорошую результативность Испании в четырех последних матчах. В целом за этот период испанцы забили 15 голов, и в каждом из матчей отличались не меньше двух раз.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В 10 из 13 последних матчей с участием Испании забивали обе команды.

Испания проиграла только один из 28 последних матчей в основное время.

Из 12 последних матчей Хорватия проиграла только два.

В семи из девяти последних матчей с участием Хорватии забивали обе команды.

Испания выиграла у Хорватии четыре из шести последних очных матчей, уступив только раз.

Прогноз

До поражения от Англии сборная Испании не проигрывала в основное время 27 матчей подряд. За этот период команда одержала 18 побед и девять раз сыграла вничью. Сейчас она в хорошей форме. В отличии от Хорватии, забивают испанцы много и регулярно. Считаем, Испания как минимум не проиграет эту встречу, а вот голов следует ждать с обеих сторон.

Наш прогноз – обе забьют за 1.87 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru