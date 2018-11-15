Германия - Россия: Видеопрогноз от экспертов

15 ноября 2018, 11:18

ГЕРМАНИЯ

Сборная Германии провалила Чемпионат Мира, но на этом проблемы Йоахима Лёва не закончились – его команда показывает не самую лучшую игру и проваливается в Лиге Наций. В группе с Францией и Голландией немцы находятся на последнем месте в группе и смогли взять за три тура всего одно очко. В немецкой прессе все чаще ведутся разговоры об отставке Лёва, но руководство Федерации Футбола Германии пока не спешит с решением.

На матч со сборной России у немцев есть ряд кадровых проблем – не сможет сыграть Юлиан Дракслер, также отсутствовать будет и Марк Ут, который получил травму в поединке между «Шальке» и «Айнтрахтом» на выходных. Наставник «бундестима» также даст возможность отдохнуть Тони Кроосу и Джерому Боатенгу, которых, скорее всего, в основном моставе заменят Леон Горетцка и Тило Керер.

РОССИЯ

Сборная России после мощного выступления на Чемпионате Мира продолжает радовать болельщика качественной игрой и результатами. В Лиге Наций коллектив Станислава Черчесова показал отличный результат – семь очков в трех поединках с не самыми слабыми сборными в лице Турции и Швеции. В последнем матче россияне обыграли дома турков со счетом 2:0, превзойдя соперника по всем статьям.

В поединке с Германией может дебютировать за сборную форвард «Краснодара» Ари, игрок получил российский паспорт и готов приносить сборной пользу. Учитывая уровень его игры за «быков», пользы от такого вызова команде наверняка будет не мало. С немцами не сыграет Артем Дзюба, его состояние еще далеко от идеального и вряд ли Черчесов станет им рисковать, также отсутствовать будет Марио Фернандес и два легионера – Денис Черышев и Александр Головин.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Германия четыре раза встречалась с Россией и только в одном из этих поединков забивала менее двух голов

Только в одном из последних трех домашних матчей Германия забивала мене двух голов

Только в одном из последних пяти выездных матчей сборная России не пропускала

Прогноз

Сборная Германии переживает не лучшие времена – несмотря на мощный подбор игроков, Лёв долгое время не может вернуть сборной былую мощь. Однако, давление общественности на «бундестим» может сегодня сыграть против сборной России – немцы выйдут побеждать, несмотря на товарищеский статус матча, в этом сомнений нет.

Небольшие кадровые проблемы вряд ли сильно ослабят Германию, тем более, что и у россиян таких проблем предостаточно. Мотивация хозяев и превосходство в классе должны обеспечить Германии результат, ну а россияне наверняка получат бесценный опыт, за которым, собственно, и поедут в Лейпциг.

По нашему мнению, хозяева покажут результативный футбол. Прогноз – индивидуальный тотал сборной Германии больше двух голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.95

Источник: www.vseprosport.ru